Besondere Überraschung im TV: Emotionaler Felix Neureuther ringt um Fassung

Für Felix Neureuther ist die Familie sein Ein und Alles. Der ehemalige Skirennfahrer ist aber in Sorge um seine Kinder, denn er sieht große Herausforderungen. Was er jetzt über seinen Nachwuchs und seine Ehefrau Miriam verrät und warum ihn eine RTL-Moderatorin fast zum Weinen bringt.

Felix Neureuther (41) weiß genau, wie es ist, als Kind von prominenten Eltern aufzuwachsen. Der Sohn der Ski-Legenden Rosi Mittermaier (†72) und Christian Neureuther (76) wuchs dennoch ohne großen Druck der Öffentlichkeit auf. Das wünscht er seinem Nachwuchs auch, doch heutzutage gestaltet sich das etwas schwieriger.

Felix Neureuther in Sorge: Er spricht von Herausforderung für seine Kinder

Mit Ehefrau Miriam Neureuther (35) hat der ehemalige Skirennfahrer vier gemeinsame Kinder: Nach Matilda (7), Leo (4) und Lotta (2) folgte im März 2025 noch ein weiteres Kind, dessen Name bislang noch nicht bekannt ist. Felix Neureuther gibt für seine Familie alles, wie er in vergangenen Interviews immer wieder betonte. Er befürchtet allerdings, sich bald mit ganz neuen Problemen in Bezug auf seine Kinder auseinandersetzen zu müssen.

Für den 41-Jährigen ist es wichtig, dass Matilda, Leo, Lotta und sein jüngstes Kind sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Im Gespräch mit "Gala TV" betont er die Notwendigkeit, "dass du eine emotionale Bindung zur Natur aufbaust". Das wünscht er sich auch für seine Familie, doch mit Blick in die Zukunft hat er auch Sorgen. "Es ist schon eine große Challenge. Irgendwann, wenn sie so elf oder zwölf sind, muss man schauen, dass sie nicht so viel vor dem Smartphone sind oder in den sozialen Medien abhängen."

So schwärmt Felix Neureuther von Ehefrau Miriam

Unterstützung erhält Felix Neureuther von seiner Ehefrau Miriam. Sie selbst hat ihre Sport-Karriere zugunsten ihrer Familie beendet. "Wie sie das alles wuppt daheim", zeigt sich ihr Promi-Ehemann begeistert und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Der ehemalige Ski-Profi ist beeindruckt darüber, wie seine Liebste "alles im Kopf hat, was die Kinder brauchen, wo wer hinmuss – von Klamotten über Schule, Essen und die ganze Organisation."

Rührende Erinnerungen an Mama Rosi Mittermaier: RTL-Moderatorin überrascht Felix Neureuther

Der Wert von Familie ist für Felix Neureuther sehr wichtig. Zu seinem Vater hat er ein sehr gutes Verhältnis, seine verstorbene Mutter wird schmerzlich vermisst. Wie groß die Trauer nach wie vor ist, wird deutlich, als Neureuther von RTL-Moderatorin Janin Ullmann (43) ein besonderes Geschenk überreicht bekommt. Beim Öffnen des kleinen Päckchens strahlen seine Augen sichtlich, denn darin ist eine Erinnerung an Mama Rosi: selbst gemachte Dampfnudeln nach ihrem Rezept.

"Das ist aber eine sehr schöne Überraschung", freut sich ein emotionaler Felix Neureuther. "Das ist schon speziell, weil das ist mein Lieblingsgericht von der Mama. Zu speziellen Anlässen hat es bei uns immer Dampfnudeln gegeben. [...] Ihr habt mir damit eine extrem große Freude gemacht." Der 41-Jährige zeigt sich sehr gerührt, beinahe kommen ihm sogar die Tränen. An seiner Mutter habe er vor allem bewundert, dass sie trotz ihrer großen Erfolge sehr bodenständig geblieben sei. "Eine ganz normale Mama. Das ist das Schönste, was man haben kann."