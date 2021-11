Besondere Flitterwochen für Paris Hilton und Carter Reum

Paris Hilton hat für ihre Flitterwochen offenbar eine Tour um die Welt geplant. Wie der erste Stopp aussah, verriet sie nun auf Instagram.

Viel Sonne, Meer und ein paar Stachelrochen: Paris Hilton (40) hat erste Eindrücke von ihren Flitterwochen mit Carter Reum (40) geteilt. , die das frischverheiratete Paar zeigen. Entstanden sind die Schnappschüsse auf Bora Bora. In schwarzen Neoprenanzügen umarmen sich Hilton und Reum im Wasser und schwimmen mit den Stachelrochen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Familie Hilton mit an Bord

"Erste Station" der "Honeymoon World Tour", schrieb Paris Hilton zu den Bildern. Weiter gehen sollen die Flitterwochen in Tahiti, wie sie in einer Instagram-Story verkündete. Das Paar, das am 11. November geheiratet hat, ist wohl nicht allein unterwegs. Einige Familienmitglieder von Hilton sind offenbar mit dabei: ihre Eltern Richard "Rick" (66) und Kathy Hilton (62) sowie ihre Brüder Conrad (27) und Barron (32) sowie Schwägerin Tessa (27) scheinen ebenfalls mit im Urlaub sein.

Wie auf einigen auf Instagram geteilten Posts zu sehen ist, waren Barron und Tessa unter anderem beim Jet-Ski fahren vor der Küste von Bora Bora. Richard Hilton scheint unterdessen einige Zeit mit seiner einjährigen Enkelin Milou Alizée verbracht zu haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert