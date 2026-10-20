Besondere Filmpremiere in München: "Der perfekte Urlaub" zieht die Top-Stars an

Der Kinofilm "Der perfekte Urlaub" feiert am Montagabend in München seine Weltpremiere. Viele Stars sind in den Mathäser Filmpalast gekommen. Unter anderem mit dabei: Florian David Fitz, Elyas M'Barek und Karoline Herfurth.

Lange bevor die ersten prominenten Gäste am Montagabend im Mathäser Filmpalast in München eintreffen, säumen schon Scharen von Fans den Roten Teppich. Denn wann – außer zum Film- oder Oktoberfest – versammelt sich schon die absolute A-Riege der deutschen Schauspiel-Welt auf einmal in München? Die Antwort ist: bei einer Premiere der besonderen Art.

Die Stars aus "Der perfekte Urlaub" feiern in München

Mit über fünf Millionen verkauften Kino-Tickets war "Das perfekte Geheimnis" der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2019. Die Geschichte um eine Freundesgruppe, die bei einer Art Russisch Roulette für Beziehungen ihre Handys während eines Dinners offenlegen muss und so zahlreiche Geheimnisse, Affären und Verstrickungen ans Licht kommen, hat in der deutschen Kino- und TV-Landschaft eingeschlagen wie eine Bombe.

Umso größer also der Medien- und Promirummel, als Regisseur Bora Dagtekin, Produzentin Lena Schömann und die Constantin Film am Montag ihre langersehnte Fortsetzung "Der perfekte Urlaub" in München vorstellen. Im Fokus: vor allem der hochkarätige Cast.

Mit Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Karoline Herfurth, Diana Amft, Florian David Fitz, Jella Haase und Frederick Lau strahlt am Montagabend in München alles, was in der deutschen Filmwelt Rang und Namen hat, in die zahlreichen Kameras.

"Es passieren immer Sachen, die man so nicht plant"

Der Ort des Geschehens im zweiten Teil: Mallorca, Ballermann und Clubhotel – und damit weit weg von dem, was Hauptdarsteller Frederick Lau für sich persönlich als perfekten Urlaub verbuchen würde. Aber, verrät der "Simon"-Darsteller der AZ am Rande der Premiere: "Bei uns ist es schon immer sehr laut und abenteuerlich, wenn wir als Familie in den Urlaub fahren. Es passieren immer Sachen, die man so nicht plant."

Die Auszeit mit Frau Annika Lau und den drei Kindern spart sich der Schauspieler auf für die Zeit nach dem Premieren-Rummel: "Gerade sind in Berlin Herbstferien. Da werden wir ein bisschen an die Nordsee fahren", schwärmt der 37-Jährige.

Sein schlimmstes Urlaubserlebnis? "Wie gefühlt jeder hatte ich in Thailand schon mal einen Rollerunfall und habe mir den Arm aufgeschrammt – wie sich herausstellte, stand ich kurz vor der Blutvergiftung und musste nach der Landung in Berlin dann gleich notoperiert werden", erzählt Lau, der inzwischen über das Erlebnis schmunzeln kann, der AZ.

Zwei Premieren in einer Woche: No Angels in Feierlaune

Die bereits zweite Premiere innerhalb einer Woche war es am Montag in München für die No Angels – zumindest für drei von ihnen: "Unsere Vierte (Nadja Benaissa, d. Red.) sitzt ja gerade noch im Promi-Big-Brother-Container", erklärt Jessica Wahls der AZ bei der Premiere. Erst vergangene Woche feierte die legendäre Girlgroup selbst die Premiere ihrer ARD-Doku "No Angels – Das sind WIR!" in Berlin. "Das war schon sehr emotional für uns", gab Lucy Diakovska, die 2024 zudem die Dschungel-Krone holte, im Gespräch mit der AZ zu. "Dass Hunderte Menschen gekommen sind, um uns und unseren Lebensweg mit den No Angels zu zelebrieren, das war schon ein besonderer Moment."

Für den Film "Der perfekte Urlaub" steuerte die Girlgroup den offiziellen Song "Perfect kind of us" bei. Am Roten Teppich zeigten sich die drei verbliebenen Angels bestens gelaunt. Ihr perfekter Urlaub? "Halligalli und Ballermann gehen gar nicht", betont Sandy Mölling im Gespräch mit der AZ. "Am liebsten einfach Ruhe, Natur und gutes Essen – egal wo." Einen Urlaub nur für sich? Hatte die Sängerin und Musical-Darstellerin bislang noch nicht: "Das kommt erst später. Aktuell sind meine Kinder natürlich immer mit dabei – sogar der Große noch mit 17", erzählt die 45-Jährige nicht ohne Stolz.

Und während der Cast (mit dabei auch Caroline Frier, Inez Bjørg David oder Jan van Weyde) gemeinsam mit anderen Promi-Gästen wie Model Rebecca Mir, "Stubbe"-Star Stephanie Stumph oder Guido Broscheit fleißig für die Fotografen und Kamerateams posiert – nimmt Landtagspräsidentin Ilse Aigner bereits im Kinosaal Platz. Nach ihrer Knie-OP selbstverständlich in einer Reihe mit extra viel Beinfreiheit. Nach AZ-Informationen erholt sich die CSU-Politikerin immer noch von den Folgen ihrer Operation, ist aber auf einem guten Weg.

Kein Wort zur Trennung von Ehefrau: Elyas M'Barek am roten Teppich sehr reserviert

Hauptdarsteller Elyas M'Barek wollte nicht über sein Ehe-Aus sprechen. Wie im September bekannt wurde, haben sich der Schauspieler und Ehefrau Jessica getrennt. Inzwischen ist der 44-Jährige aus New York wieder in seine Heimat München zurückgekehrt.

Welche weiteren Promis die Premiere von "Der perfekte Urlaub" in München gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.