Besondere Auszeichnung für Annette Frier

Annette Frier wird mit einem Blauen Panther geehrt. Die Schauspielerin und Komikerin erhält den Preis für das Format "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" am 21. Oktober in München.

Die Wechseljahre haben für Annette Frier (52) eine gute Seite. Bei der Gala zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" wird sie am 21. Oktober in München zusammen mit Sonja Schönemann für "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ausgezeichnet. Das wurde am 2. Oktober bekanntgegeben.

Der Blaue Panther 2026 für eine "Besondere kreative Gesamtleistung" geht an Frier als Co-Produzentin und Hauptdarstellerin sowie an Schönemann als Autorin. Die beiden machten laut Begründung der Jury "aus einem lange vernachlässigten Thema eine mutige und höchst unterhaltsame Serie. Mit ihrer besonderen kreativen Gesamtleistung bringen sie eine weibliche Lebensphase ins Fernsehen, die dort viel zu lange kaum stattgefunden hat."

Frauen werden mit 50 "nicht plötzlich uninteressant"

Frier und Schönemann reagieren in einer Pressemitteilung auf den Award. Mit der Serie hätten die beiden gezeigt, "dass Frauen mit 50 nicht plötzlich uninteressant werden und erst recht nicht die Güte haben, sich still und leise aus den Geschichten zu verabschieden". Ganz im Gegenteil bestünden die Wechseljahre nicht nur aus "Hitzewallungen und Schlafstörungen. Sie sind ein kompletter Reboot der eigenen Persönlichkeit, gefüttert mit einem halben Jahrhundert emotionaler Lebenserfahrung."

Schon vor Bekanntgabe der Auszeichnung wurde Frier damit überrascht, wie das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" . "Du bekommst nämlich den Blauen Panther", wurde der sichtlich überraschten Schauspielerin mitgeteilt. "Auf ernst, jetzt?", fragte Frier, die sich über die Auszeichnung "wirklich, wirklich sehr" freute.

Auch Johannes B. Kerner wird geehrt

Der Blaue Panther geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück und versteht sich als "Auszeichnung aus der Branche für die Branche". Bis auf wenige Ausnahmen sollen die Preisträgerinnen und Preisträger laut Mitteilung vor der Gala bekanntgegeben werden. Die Show an sich wird Esther Sedlaczek (40) moderieren. Deren Kollege Johannes B. Kerner (61) erhält den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Kerner wurde demnach während einer "Der Quiz-Champion"-Aufzeichnung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) damit überrascht.

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler als jeweils beste ihres Fachs ausgezeichnet werden, soll erst am Galaabend mitgeteilt werden. Nominiert sind bei den Männern Hendrik Duryn, Johannes Hegemann, Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot, bei den Frauen dürfen Derya Akyol, Via Jikeli und Magdalena Laubisch hoffen.

Über zwei Preise entscheidet das Publikum. Noch bis zum 4. Oktober können Zuschauerinnen und Zuschauer über die "Beliebteste Familienshow" abstimmen. Zur Auswahl stehen "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume sowie "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab. Das Siegerformat wird ebenfalls am 21. Oktober in der Show verkündet. Vom 6. bis 21. Oktober wird außerdem über die "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" abgestimmt.

Die Preisverleihung können Interessentinnen und Interessenten ab 19:00 Uhr im Livestream via , in der ARD-Mediathek, bei Joyn oder über RTL+ verfolgen. Mit Ausnahme der Mediathek wird auf den erwähnten Plattformen ab 17:00 Uhr auch eine Pre-Show zu sehen sein. Im BR Fernsehen wird die Gala am 21. Oktober ab 22:45 Uhr ausgestrahlt.