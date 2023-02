Berührende Momente: Victoria und Daniel von Schweden in Down Under

Das schwedische Kronprinzessinnenpaar Victoria und Daniel hat seine Reise durch Australien und Neuseeland angetreten. Dabei zeigten sich die Royals gewohnt volksnah.

Kronprinzessin Victoria (45) und Prinz Daniel (49) von Schweden sind am Montag (13. Februar) zu einem mehrtägigen Besuch in Down Under eingetroffen. Ziel der Reise ist "die Förderung und Stärkung der bilateralen Beziehungen mit Australien und Neuseeland".

Im Nationalmuseum von Canberra begrüßte ein Aborigines-Stamm die Royals mit einer Räucherzeremonie. "Das hat mich wirklich berührt", sagte Kronprinzessin Victoria der Nachrichtenagentur "TT". Anschließend bekam sie von einem kleinen Mädchen Blumen überreicht und schaute sich gemeinsam mit Prinz Daniel eine Ausstellung an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Royals sehen Folgen der Waldbrände

Den weißen Hosenanzug gegen eine weiße Bluse, beige Chinos und einen Strohhut eingetauscht, ging es für die schwedische Thronfolgerin und ihren Mann weiter in die Natur. Neben einem Koala-Rehabilitationszentrums stand ein Besuch des Namadgi-Nationalparks auf der royalen Agenda. Dort machten sich Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel ein Bild über die Auswirkungen der Buschbrände 2019/2020.



Der Tag endete mit einem Abendessen im Haus des australischen Generalgouverneurs David Hurley. Kronprinzessin Victoria hielt eine Rede, in der sie auf die Kriegssituation in Europa und die Handelsbeziehungen mit Australien einging.

Schwedisches Prinzenpaar bis Samstag in Down Under

Am Dienstag und Mittwoch warten weitere Termine in Australien auf das schwedische Kronprinzessinnenpaar. Geplant sind ein Klimatreffen an der Australian National University in Canberra, ein Besuch des Opernhauses und des Saint Vincent's Hospital in Sydney sowie ein Treffen mit der australischen Frauenfußballnationalmannschaft.

Im Anschluss an ihren Aufenthalt in Australien werden Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel drei Tage in Neuseeland verbringen. Dort beschäftigen sie sich unter anderem mit den Themen Luftfahrt, Recycling und Milchproduktion.