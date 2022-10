Bernhard Hoëcker: Was ist über sein Privatleben mit Ehefrau und Kindern bekannt?

Bernhard Hoëcker (52) ist ein TV-Liebling der Deutschen. Der Comedian rätselt aktuell in Kai Pflaumes Sendung "Wer weiß denn sowas?". Mit seinen Parodien bei "Switch" wurde er einst bekannt, doch wie steht es eigentlich um sein Privatleben? Hat er eine Familie? Ist seine Ehefrau auch berühmt und bekannt?

Der beliebte Comedian und notorische Klugscheißer Bernhard Hoëcker ist als Stammgast der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" gesetzt. Hoëcker fühlt sich im Fernsehen und auf der Bühne pudelwohl, ist erfolgreich – und bei Zuschauern sowie Kollegen gleichermaßen beliebt! Aber wie steht es eigentlich um sein Privatleben?

Bernhard Hoëcker: Berühmt geworden mit TV-Parodie "Switch"

Erste Schritte als Comedian machte Bernhard Hoëcker bereits während seines Studiums in Bonn. Der schlagartige Durchbruch im Fernsehen gelang dem 1,59-Meter-Mann aus der Pfalz dann mit der Parodiesendung "Switch". Die Sendung nahm ab 1997 die deutsche Fernsehlandschaft in Sketchen aufs Korn und wurde schnell erfolgreich. Auch bei der Neuauflage der Sendung mit Kultstatus ("Switch Reloaded") war Hoëcker fester Part des Parodie-Ensembles (2007 bis 2012).

Hoëcker eine feste Größe im deutschen Fernsehen

Mit "Switch" wurde Bernhard Hoëcker zum beliebten TV-Comedian, der seitdem nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken ist. Dabei war er nicht nur fester Bestandteil von Sendungen wie der "Schillerstraße" oder "Durchgedreht!", sondern machte auch seine eigenen Sendungen, wie die ZDF-Wissenschaftsshow "Nicht nachmachen" zusammen mit Wigald Boning. Vor allem aber ist Hoëcker ein besonders gern gesehener Gast in Quizshows.

"Wer weiß denn sowas?": Moderator Kai Pflaume (m.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (l.) und Elton © NDR/Morris Mac Matzen

Bernhard Hoëcker und Quizshows: Das passt zusammen

Schon früh ist Hoëcker nicht nur als TV-Comedian engagiert, sondern auch als Allround-Talent in Quizsendungen gefragt. Erstmals quizzte er zusammen mit Hella von Sinnen in Hugo Egon Balders "Genial Daneben!". Seit 2015 stellt Hoëcker sein Allgemeinwissen fast täglich in der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" gegen seinen Konkurrenten Elton unter Beweis. Zudem ist er bei der NDR-Sendung "Kaum zu glauben!" ein gern gesehener Gast.

TV-Comedian Hoëcker: Auch auf der Bühne erfolgreich

Aber Bernhard Hoëcker begeistert nicht nur im Fernsehen das Publikum. Auch mit seinen Comedy-Programmen füllt er regelmäßig Hallen. Schon seit 2005 tourt der Komiker mit verschiedenen Programmen durch das Land. Auch mit seinem langjährigen Kollegen Wigald Boning war er mit dem gemeinsamen Programm "Gute Frage" unterwegs.

Bernhard Hoëcker mit Komiker-Kollege Wigald Boning © Henning Kaiser (dpa)

Bernhard Hoëcker: Sein geheimes Privatleben

Bernhard Hoëcker liebt die Bühne, das Stattfinden und TV-Produktionen. Doch sein Privatleben hält er vor der Öffentlichkeit fern. Auf roten Teppichen präsentiert er sich mit Kollegen aus der Branche, aber nie mit Familienmitgliedern. Gern schwadroniert er über Wissenschaft, politische Abläufe und Geschichte, aber nie plaudert er öffentlich über sein Privat- und Familienleben.

Comedian Bernhard Hoëcker fühlt sich auch auf der Bühne pudelwohl. © POP-EYE/Weihs via www.imago-images.de (www.imago-images.de)

Bernhard Hoëcker privat: So lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern

Comedian Hoëcker gibt sich sehr bodenständig. Es ist lediglich bekannt, dass er seit mehreren Jahren mit seiner Frau glücklich verheiratet ist. Zusammen mit zwei Töchtern lebt die Familie Hoëcker in Bonn. Auf der Bühne ist ihm kein Thema zu heikel, allerdings bleibt der 52-Jährige privat eher verschwiegen. Bislang hat er weder über das Alter noch die Namen gesprochen. Die Identitäten von Ehefrau und den Kindern bleiben so geheim.

Der Doppelpunkt im Namen: Wie spricht man "Hoëcker" richtig aus?

Aber was hat es mit der besonderen Schreibweise vom Namen "Hoëcker" auf sich? Das "e" mit dem aufgesetzten Doppelpunkt in seinem Namen soll nach Angaben des Comedians verhindern, dass sein Name fälschlicherweise als "Höcker" ausgesprochen wird. Allerdings ist dieses Trema – so wird dieser Sonderbuchstabe bezeichnet – nur in seinem Künstlernamen zu finden. In seinem Pass steht "Hoecker".