Bernhard Brink ist nach Mallorca ausgewandert: "Möchten nicht die typischen Deutschen sein"

Bernhard Brink kehrt Deutschland den Rücken zu: Der Schlagerstar wandert mit seiner Frau Ute nach Mallorca aus. Das liegt auch daran, wie sich sein Wohnort Berlin verändert hat.

Der Schlager-Titan baut seine Zelte ab: Bernhard Brink ist nach Mallorca ausgewandert. Das berichtet das "Mallorca Magazin". "Ich kenne die Insel seit meinen Auftritten am Ballermann. Vor 50 Jahren hat das begonnen, es waren mit der Zeit 220 Konzerte", erklärt Brink. "So habe ich dort immer wieder viele Menschen kennengelernt, die auch zu Freunden wurden."

Anfangs sei er noch skeptisch gewesen. "Jetzt aber haben wir Mallorca mal von einer anderen Seite kennengelernt", führt er weiter aus. Diese Seite hat ihn offenbar überzeugen können, seinen Wohnort Berlin zu verlassen - und so seiner Ehefrau Ute einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Diese hat sich schon lange ein Leben auf der Insel gewünscht.

2027 geht Bernhard Brink auf Abschiedstour

Auch Brink selbst klingt gänzlich überzeugt, wenn er verkündet: "Wir freuen uns riesig auf diese neue Zeit. Weil wir inzwischen alles noch bewusster erleben." Auch der Besuch eines Spanisch-Kurses sei bereits geplant. "Wir möchten nicht die typischen Deutschen sein, die hier nur ihr eigenes Ding machen. Wir möchten an dieser schönen Kultur teilhaben - und einen Beitrag zum Miteinander leisten", sagt Brink.

Anfang der 70er-Jahren zog der aus Niedersachsen stammende Sänger in die deutsche Hauptstadt - in diese Zeit fiel auch der Beginn seiner Karriere als Schlagersänger. Im heutigen Berlin erkenne er sein Berlin von damals nicht wieder, offenbart der 74-Jährige gegenüber dem "Mallorca Magazin". "Politisch und gesellschaftlich" erschrecke ihn die Entwicklung in Berlin "immer mehr".

Nach dem Abschied von der Hauptstadt steht auch in der Karriere des Sängers ein Umbruch bevor. 2027 geht er unter dem Motto "Danke für die Zeit" auf Abschiedstour, ein Album unter dem selben Titel soll ebenfalls erscheinen. Nach Abschluss der Konzertreise möchte Brink nur noch vereinzelte Auftritte absolvieren.