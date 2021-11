Bericht: "Lindenstraße"-Star Kostas Papanastasiou gestorben

Trauer um "Lindenstraße"-Wirt Kostas Papanastasiou: Der Schauspieler soll laut "Tagesspiegel" im Alter von 84 Jahren gestorben sein.

Trauer um Kostas Papanastasiou. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf "den näheren Freundeskreis" des Schauspielers.

Kostas Papanastasiou, der 1937 im griechischen Karditsa zur Welt kam, verkörperte in der "Lindenstraße" den Wirt Panaiotis Sarikakis, der das "Akropolis" führte. Die Rolle, die ihn bekannt machte, spielte er von 1985 bis 1996. Neben der Schauspielerei trat Papanastasiou als Musiker auf. In Berlin führte er zudem ein griechisches Lokal, in dem es auch Konzerte gab. 2018 übernahm es sein Sohn. 2012 wurde Kostas Papanastasiou für sein soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.