"Bergdoktor"-Star über verbotene Liebe mit anderem Mann: "War noch in einer Beziehung"

"Der Bergdoktor" ist im ZDF mit neuen Folgen zurück. Liebe und Geständnisse spielen in der Serie eine große Rolle. Doch bei den "Bergdoktor"-Stars ist auch privat die Gefühlswelt nicht immer klar. "Lilli Gruber"-Darstellerin Ronja Forcher packt über einen verbotenen Fremd-Flirt aus.

Ronja Forcher (29) ist aus der beliebten Serie "Der Bergdoktor" nicht wegzudenken. Im ZDF-Format spielt die Österreicherin seit 2008 die Rolle der "Lilli Gruber" – auch in der neuen Staffel ist sie mit von der Partie. Beim "Bergdoktor" hatte "Lilli Gruber" in der Liebe bislang nicht immer Glück. Privat schwebt Ronja Forcher seit 2017 auf Wolke sieben. In Schauspielkollege Felix Briegel (29) fand die Österreicherin ihren Mr. Right. Im August 2022 wurde bereits geheiratet. Doch die Liebesgeschichte der beiden begann anfangs turbulent.

Verbotener Fremd-Flirt bei Ronja Forcher: "Ist nicht in Ordnung"

"Wir haben uns kennengelernt beim Theaterspielen", erzählt Ronja Forcher über ihr Liebesglück. Die "Bergdoktor"-Bekanntheit und Felix Briegel standen 2017 für Theaterproben in Innsbruck auf der Bühne. Briegel habe "einen Witz gemacht", Forcher "zum Lachen gebracht", und schon sei es um seine heutige Frau geschehen. Doch die 29-Jährige habe damals schnell gemerkt, dass die großen Gefühle für Felix Briegel zum Problem wurden.

"Ich dachte: 'Oh nein, oh je, oh je', ich war ja noch in einer Beziehung. Und dann haben wir diese Theaterproduktion zusammen gemacht und ich habe immer mehr gemerkt, ich bin verliebt, aber ich darf ja nicht verliebt sein, ich bin ja in einer anderen Partnerschaft, das ist nicht in Ordnung", so Ronja Forcher im Podcast " ". Das schlechte Gewissen hat die Schauspielerin wohl schnell eingeholt. Sie habe versucht, die Gefühle für Felix Briegel zu unterdrücken.

Ronja Forcher im November 2025. © imago/Future Image

Nach Trennung von Ex-Partner: "Bin immer noch verliebt"

Nach den Theaterproben seien sie sich ein halbes Jahr lang nicht begegnet. In dieser Zeit versuchte Ronja Forcher wohl, Ordnung in ihr Gefühlschaos zu bringen. Die Schauspielerin merkte offenbar, dass die Beziehung mit ihrem damaligen Partner nicht mehr funktionierte, und zog Konsequenzen. Forcher trennte sich.

"Dann haben [Felix und ich, d. R.] uns wieder gesehen. Da haben wir eine Party gemacht mit all den Theaterkollegen. Da war Felix dann auch wieder", erzählt die 29-Jährige weiter. Forcher sei aufgefallen: "Ich bin immer noch verliebt in ihn, das geht ja nicht weg." Im Laufe der nächsten Monate habe sich aus dem einst verbotenen Flirt eine Beziehung entwickelt.

Ronja Forcher und ihr heutiger Ehemann Felix Briegel im März 2018. © imago/Spöttel Picture

Ronja Forcher als Kumpeltyp abgestempelt

Während Ronja Forcher für ihren heutigen Ehemann schnell Feuer und Flamme war, sei es bei Felix Briegel nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen. Die Schauspielerin scheint auch zu wissen, warum das der Fall war. Forcher meint, sie habe manchmal ein "maskulines Auftreten" und werde von Männern oft als Kumpeltyp wahrgenommen. "Ich glaube, das war am Anfang beim Felix auch so. Also dem war gar nicht klar: 'Das könnte ja auch meine Freundin sein'", schildert die 29-Jährige lachend. Als es dann auch bei Felix Briegel funkte, sei beiden klar gewesen: Sie sind füreinander bestimmt.