"Bergdoktor"-Star spricht über Hans Sigl und Atmosphäre am Set: "Es wirkt alles so echt zwischen uns"

Als Gastwirtin "Susanne Dreiseitl" begeistert Natalie O'Hara bei "Der Bergdoktor" regelmäßig viele Fans. Im Interview mit der AZ spricht die Schauspielerin nun über die Atmosphäre am Set der Serie, ihren Kollegen Hans Sigl und ZDF-Star Sebastian Ströbel. Auch verrät O'Hara, in welcher Sendung sie gern eine Rolle übernehmen würde.

Hans Sigl und Natalie O'Hara stehen seit 2008 für die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" gemeinsam vor der Kamera. Ihre Rollen "Martin Gruber" und "Susanne Dreiseitl" waren für einige Zeit ein Paar.

Natalie O'Hara (48) dürfte vielen Fans von "Der Bergdoktor" ein Begriff sein. Seit 2008 ist die Schauspielerin in der Serie als Gastwirtin "Susanne Dreiseitl" zu sehen. Doch auch fernab des beliebten ZDF-Formats ist O'Hara sehr erfolgreich. Seit mehreren Jahren steht sie beispielsweise für das Theaterstück "Alice – Spiel um dein Leben" auf der Bühne. . Die Vorfreude ist groß, wie die Schauspielerin im Interview mit der AZ verrät. Auch spricht sie über die Zeit am "Bergdoktor"-Set und ihren langjährigen Kollegen Hans Sigl (56).

"Der Bergdoktor"-Star schwärmt von Hans Sigl: "Ganz toller Frontman"

Dass "Der Bergdoktor" auch nach über 17 Jahren noch immer viele Zuschauer vor die Bildschirme lockt, liegt laut Natalie O'Hara nicht zuletzt an Hans Sigl. Der gebürtige Österreicher, der auch oft an der Seite von Barbara Schöneberger (51) als Moderator tätig ist, spielt im Format die Hauptrolle "Martin Gruber". O'Hara betont, Sigl sei "ein ganz toller Frontman" und meint, dass "Der Bergdoktor" ihm einen großen Teil seines Erfolgs zu verdanken habe. Zudem hofft die 48-Jährige, dass auch der Cast als Ganzes viele Zuschauer zum Einschalten animiert – "weil die Leute immer sagen, es wirkt alles so echt zwischen uns Schauspielern", so O'Hara.

Natalie O'Hara über "Bergdoktor"-Kollegen: "Enge Bindung entstanden"

Über die Zeit am "Bergdoktor"-Set kann Natalie O'Hara nur schwärmen: "Da ist natürlich über viele Jahre eine enge Bindung entstanden. Es macht immer so viel Spaß, mit den Kollegen zu spielen, weil die Chemie einfach stimmt. Es entstehen authentische Szenen."

Natalie O'Hara, bekannt aus "Der Bergdoktor", spricht im AZ-Interview über die Serie und ihre Kollegen. © imago/eventfoto54

ZDF-Star über "Bergdoktor"-Rolle: "Ganz anderes Leben"

Ihre Rolle "Susanne Dreiseitl" spielt O'Hara auch heute noch sehr gern, wie sie der AZ verrät. Doch wenn sie über das Leben der fiktiven "Bergretter"-Gastwirtin nachdenkt, fallen ihr durchaus Unterschiede im Vergleich zu ihrem eigenen Dasein auf. "Der größte Unterschied ist natürlich, dass 'Susanne' ganz fest in ihrem Gasthof verwurzelt ist und ich ein ganz anderes Leben führe. Weil ich ständig unterwegs bin und ständig aus dem Koffer lebe, und meine Lieben auf der ganzen Welt verstreut sind", schildert die Schauspielerin. Trotzdem schätze sie an "Susanne Dreiseitl", dass sie "so herzwarm ist" und hoffe, "dass das etwas ist, was wir gemeinsam haben".

ZDF-"Bergretter" Sebastian Ströbel: So denkt Natalie O'Hara über den Schauspieler

Im ZDF locken neben "Der Bergdoktor" auch die Serien "Die Bergretter" sowie "Die Rosenheim-Cops" regelmäßig viele Zuschauer vor die Bildschirme. Die Sendungen sind Natalie O'Hara durchaus vertraut. "Bei den 'Rosenheim-Cops' hab ich auch schon mal mitgespielt", betont sie im AZ-Gespräch.

Hans Sigl macht laut Natalie O'Hara einen Großteil des Erfolgs von "Der Bergdoktor" aus. © imago/Stephan Wallocha

"'Die Bergretter' find ich persönlich toll, weil ich den Hauptdarsteller, den Sebastian Ströbel, sehr mag. Den kenne ich auch privat ein bisschen. Das ist ein so cooler und feiner Mensch und ein lieber Kollege. Ihn seh ich immer gern – sowohl im Fernsehen als auch, wenn man sich mal auf irgendeinem Fest [...] begegnet", so O'Hara.

Über Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", findet Natalie O'Hara nur lobende Worte. © imago/Sven Simon

Natalie O'Hara über "Die Bergretter": "Würde gern mitspielen"

Würde es ihr Zeitplan zulassen, könnte sich Natalie O'Hara sogar vorstellen, an der Seite von Ströbel bei "Die Bergretter" mitzuspielen. "Total gerne würde ich das machen! Die Frage ist bloß, ob ich dann dort als 'Susanne Dreiseitl' auftauchen müsste, also in der Welt der 'Bergretter', oder ob es eine andere Rolle sein könnte", rätselt die Schauspielerin. Sie meint lachend: "Natürlich sind die beiden Serien auch ein bisschen verwandt. So oder so würde ich gern mal bei den Kollegen [von 'Die Bergretter', d. R.] mitspielen, klar." Ob es früher oder später tatsächlich dazu kommen wird? Die Fans dürfen gespannt sein.