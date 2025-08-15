"Bergdoktor"-Star Hans Sigl: Viele Termine abseits der beliebten Serie

Hans Sigl und der Cast der neuen "Bergdoktor"-Staffel sind im Sommerurlaub. Die ersten 4 Folgen sind abgedreht, ab September geht es weiter. Doch schon am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Hans Sigl bei der "Starnacht am Wörthersee". Weitere Auftritte und Touren sind ebenfalls geplant.

Anfang August waren die ersten Folgen der neuen "Bergdoktor"-Staffel im Kasten und Cast und Crew verabschiedeten sich in den Sommer. "Die ersten 4 Folgen sind im Chip. Und wir freuen uns auf die Sommerpause. Danke an alle vor und vor allem hinter der Kamera", kommentierte Hauptdarsteller Hans Sigl (56) einen scherzhaften Clip mit seinem Serienkollegen Mark Keller (60). "Stay tuned. Ab September geht's wieder weiter. Hugs und Grüße", .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wenig später zeigte der Schauspieler sich beim Golfen und mit: "So Freunde. Ich bin mal ein bisschen raus hier. Bisschen abschalten. Wie schreibt man auf der Postkarte? Wetter gut. Essen fein. Melde mich. Gehabt euch wohl und tut euch Gutes."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nächster Termin für Fans: "Starnacht am Wörthersee"

Doch so richtig lange müssen seine Fans nicht warten, denn schon am Samstag, den 16. August, steht ein Wiedersehen zur Primetime an. Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) präsentiert Hans Sigl dann wieder die Sendung "Starnacht am Wörthersee" ab 20:15 Uhr im Ersten.

Der musikalische Abend wurde am 5. Juli 2025 live um 20:15 Uhr im ORF ausgestrahlt. In Deutschland ist die Show hingegen als Aufzeichnung zu sehen. Bei der "Starnacht am Wörthersee" sind diesmal unter anderem folgende Künstler zu sehen: Michael Patrick Kelly, Melissa Naschenweng, Nino de Angelo, Nik P., Kerstin Ott, Christin Stark, Peter Schilling, Jeanette Biedermann und Bernhard Brink.

Vage Pläne und das "Bergdoktor-Bergfest im Hexenwasser Söll"

Bereits im Juli gab Hans Sigl schon mal vage einige seiner Pläne für die zweite Jahreshälfte preis: "Ich plane schon wieder ein paar Sachen. Talks in Stegen. Tour zur Weihnacht (ja, ist früh aber Tickets wollen ja auch verkauft sein) und ein paar Routines (Gschichtln, die man bei einem Stand up erzählt) wollen auch aufgeschrieben werden. Dann will ich ja Influencer werden", schrieb er mehr oder weniger kryptisch.

Ein besonders spannender Termin hängt allerdings doch eng mit der TV-Serie zusammen, in der er die beliebte Titelrolle verkörpert. Am 11. September steht das "Bergdoktor-Bergfest im Hexenwasser Söll" (Hochsöll) an, . Die Fans können Hans Sigl und weitere Schauspieler der Serie dort "live erleben, Fragen stellen und Bühnenprogramm genießen". Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig.

Weitere konkrete Termine

werden bereits drei Termine angekündigt: Am 12. Oktober, treffen sich Hans Sigl und der Kabarettist Wolfgang Krebs (58) ab 18 Uhr "zu einem humorvollen verbalen Schlagabtausch" in der Komödie im Bayerischen Hof in München.

Außerdem begibt Sigl sich im Dezember 2025 unter dem Titel "Weiße Weihnacht" auf eine vorweihnachtliche Lese-Tour. "Heiter, besinnlich und mit einer Prise Ironie - Hans Sigl entführt mit Geschichten von Rilke bis Tucholsky in die magische Welt der Weihnachtsliteratur", heißt es in der Ankündigung. Von "großartigen Künstlern" wird er dabei musikalisch begleitet. Diese Reihe beginnt am 6. Dezember in Frankfurt am Main und endet am 22. Dezember in Ingolstadt.

Bis zum dritten angekündigten Termin ist es indes noch etwas länger hin: "Hans Sigl und Werner Momsen - Warten auf's Christkind" findet am 13. Dezember 2026 ab 19 Uhr im Metropol Theater in Bremen statt. Serviert bekommt das Publikum dann eine "amüsante Unterhaltung zwischen Hans Sigl und dem norddeutschen Original Werner Momsen" - Herr Momsen ist eine Puppe, die von Detlef Wutschik (geb. 1966) gespielt wird.