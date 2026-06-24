"Bergdoktor"-Star Hans Sigl verteilt Spitze im TV: Zuschauer reagieren deutlich

Hans Sigl sorgte jetzt mit einer Spitze für Empörung. Vor laufender Kamera bekam der "Bergdoktor"-Star direkt die Folgen zu spüren.

Ganz Deutschland ist momentan im WM-Fieber. Auch im " " stand vor wenigen Tagen alles unter dem Motto Fußball-Party. Als Promi-Gast begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel (61) in der Sendung neben David Odonkor oder Matze Knop auch "Der Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56). Mit einer provokanten Aussage löste er beim Publikum Empörung aus.

Hans Sigl verteilt Spitze im "ZDF-Fernsehgarten": TV-Star kassiert Quittung

Andrea Kiewel wollte direkt zu Beginn der Sendung von Sigl wissen, ob er die Weltmeisterschaft verfolgt. Der Schauspieler stellte klar: "Ich werde nicht morgens um 4 oder um 5 aufstehen, um ein Spiel zu gucken." Doch grundsätzlich sei er durchaus im Fußballfieber.

Kiwi interessierte außerdem, welcher Mannschaft der 56-Jährige die Daumen drückt. Hans Sigl ist Österreicher, doch seine Frau Susanne (53) ist Deutsche – auch den TV-Star selbst verbindet viel mit Deutschland. Hinter welchem Land steht er also? Der Schauspieler zeigte sich sehr diplomatisch: "Es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Also bis die Vorrunde durch ist, steh ich natürlich und sing auch für Deutschland, weil ich in Deutschland wohne. Aber dann wird es natürlich schwierig, wenn Österreich und Deutschland aufeinandertreffen sollten."

Hans Sigl gab ehrlich zu: "Dann wird mein Herz natürlich für Österreich schlagen." Auch eine humorvolle Spitze gegen das deutsche Team konnte er sich nicht verkneifen und meinte: "Wir werden euch liebevoll nach Hause schicken." Für diesen Spruch kassierte er im "ZDF-Fernsehgarten" augenblicklich die Quittung. Das Publikum buhte den Österreicher aus. Sigl witzelte: "Oh nein, ich hab die Südkurve gegen mich aufgebracht. Es tut mir leid."

Am 14. Juni stand beim "ZDF-Fernsehgarten" alles unter dem Motto Fußball und WM. Moderatorin Andrea Kiewel und Hans Sigl hatten sichtlich Spaß. © imago/BOBO

Humor großgeschrieben: Hans Sigl und Andrea Kiewel lachen über Buhrufe

Die Reaktion auf seinen Spruch kam für Sigl sicher nicht überraschend. Allem Anschein nach wollte er bewusst provozieren und die Stimmung anheizen – natürlich mit einem Augenzwinkern und ohne böse Absicht. Schlussendlich konnte der TV-Star über die Buhrufe lachen. Auch Andrea Kiewel empfand die Situation als lustig. Spaß und Humor sind offenbar auch zu WM-Zeiten stets willkommen.

Hans Sigl und Andrea Kiewel lachen über die Buhrufe des "Fernsehgarten"-Publikums. © Screenshot/ZDF

"Starnächte" im TV: "Bergdoktor"-Star setzt auf Spaß und Ironie

Hans Sigl ist TV-Profi durch und durch, und weiß, wie er das Publikum bei Laune hält. Auch im Rahmen seiner eigenen Moderationstätigkeiten – beispielsweise bei der "Starnacht am Neusiedlersee" – setzt der 56-Jährige gern auf ironische Bemerkungen, die bei den Zuschauern gut ankommen.