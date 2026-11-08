Die neue Staffel von "Der Bergdoktor" startet voraussichtlich im Januar 2027. Doch wie lange wird es die beliebte Serie eigentlich noch geben? Hans Sigl hat dazu eine klare Meinung. Auch verrät der Schauspieler, wie es um seine ganz eigene Zukunft beim "Bergdoktor" steht.

Mit den neuen Folgen feiert "Der Bergdoktor" einen besonderen Meilenstein: Die bereits 20. Staffel der ZDF-Serie geht an den Start. Neben Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Mark Keller wird natürlich auch "Martin Gruber"-Darsteller Hans Sigl (57) wieder zu sehen sein. Die Freude am Dreh hat der Österreicher bislang nicht verloren. Doch wie sieht die Zukunft der Serie wirklich aus? Sigl schildert nun seine ehrlichen Gedanken.

Zukunft von "Der Bergdoktor": Das sagt Hans Sigl

"20 Jahre 'Bergdoktor' sind schon eine Hausnummer", stellt der Schauspieler fest. Hans Sigl ist stolz darauf, wie lange sich das ZDF-Format bereits in der hart umkämpften Fernsehbranche halten konnte. "Bei der Zehn-Jahres-Feier konnte man sich noch nicht vorstellen, dass es weitere zehn werden", meint er in der Zeitschrift "Bild der Frau". Hat auch ein Erfolgsgarant wie "Der Bergdoktor" irgendwann ein Ablaufdatum? Sigl hat dazu eine klare Meinung: "Wenn wir jetzt die 20 feiern, glaube ich nicht, dass wir noch mal 20 Jahre feiern werden." Sigl wäre in zwei Jahrzehnten 77 Jahre alt.

Hans Sigl macht Andeutung zu "Bergdoktor"-Aus

Auch wenn es um seine eigene Zukunft beim "Bergdoktor" geht, ist sich Hans Sigl nicht sicher, ob er der Serie noch lange erhalten bleibt. "Ich bin jetzt 57, und ich möchte als Schauspieler noch lange arbeiten, wahrscheinlich bis zum Lebensende. Die Rollen werden interessanter. Und da ist eine Frage, ob man so eine Geschichte noch so lange erzählen kann."

Mark Keller und Hans Sigl bei einem "Bergdoktor"-Fototermin. © imago/APress

Der Schauspieler ist seit der ersten Staffel im ZDF-Format dabei. Für viele Fans ist er als "Martin Gruber" das Gesicht der Serie. Ein Ausstieg des Österreichers würde eine große Lücke beim "Bergdoktor" hinterlassen.

"Man muss sehen, ob das ZDF die Serie weiter möchte"

Vorerst müssen die Zuschauer jedenfalls nicht auf Sigl verzichten. "Für den 'Bergdoktor' habe ich noch einen Vertrag für diese und die nächste Staffel", so der Mittfünfziger. Ob es danach weitergeht, mache er von mehreren Faktoren abhängig. "Man muss dann sehen, ob mir noch etwas einfällt und ob das ZDF und die Zuschauer die Serie weiter möchten."

Hans Sigl will offenbar nicht in einer TV-Rolle verharren, wenn die Figur ab einem gewissen Punkt auserzählt sein könnte. Zudem sei auch der Erfolg der Serie nicht für immer garantiert. Zumindest nach aktuellem Stand scheint diese Sorge jedoch unbegründet. Nach wie vor zählt "Der Bergdoktor" zu den absoluten ZDF-Quotenhits.

Die "Bergdoktor"-Stars Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl im November 2017. © imago/APress

Wie lange Sigl der Serie noch erhalten bleibt, wird die Zukunft zeigen. Klar ist: Auch fernab der Welt des "Bergdoktors" ist er sehr gefragt. Regelmäßig steht der Österreicher als Moderator auf der Bühne. Seit Jahren führt Sigl an der Seite von Barbara Schöneberger durch die "Starnächte" im MDR und auf ORF 2.

Kontaktabbruch: Hans Sigl traf private Entscheidung

Auch privat läuft es beim "Martin Gruber"-Darsteller bestens. Der 57-Jährige lebt in einer Patchwork-Familie und hat mit Ehefrau Susanne die große Liebe gefunden. Doch sein privates Glück war schon nicht immer perfekt. Den Kontakt zu seinen Eltern brach er ab, wie die Abendzeitung berichtete. Diese Entscheidung bezeichnete Sigl selbst als "notwendig".