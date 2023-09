Benji Madden gratuliert seiner "Königin" Cameron Diaz

Benji Madden und Cameron Diaz genießen ihr Familienleben abseits des Rampenlichts. Für den Geburtstag seiner Frau macht der Musiker jedoch eine Ausnahme und gratuliert seiner "Königin" mit liebevollen Worten.

Cameron Diaz durfte sich zu ihrem 51. Geburtstag diese Woche über zahlreiche Promi-Glückwünsche freuen. Unter anderem gratulierten Gwyneth Paltrow (50) und Zoe Saldana (45) mit liebevollen Worten. Doch die öffentliche Liebeserklärung ihres Ehemannes Benji Madden (44) dürfte Diaz sicherlich am meisten gerührt haben.

"Ich bin ein wirklich glücklicher Mann"

Der Musiker meldet sich nur noch selten auf Instagram zu Wort. Doch zu besonderen Gelegenheiten kehre er zurück, um die Liebe zu seiner Königin zu zeigen, . "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, beste Freundin, beste Partnerin in allem, die großartigste Mutter für unser kleines Mädchen, Weinchef, Familienkoch und so vieles mehr", schreibt er zu einem Schnappschuss seiner Frau.

Er sei so dankbar für seine Familie. "Ich bin ein wirklich glücklicher Mann", erklärt er weiter und beteuert seine grenzenlose Liebe. Die Antwort der Schauspielerin lässt nicht lange auf sich warten. "Es gibt niemandem, mit dem ich lieber mein Leben verbringen würde. Wir sind so gesegnet, ich liebe dich von ganzem Herzen", kommentiert Diaz den Post ihres Mannes, garniert mit vielen roten Herzen.

Rückzug ins Familienleben

Nach nur sieben Monaten Dating heiratete Diaz im Januar 2015 den Gitarristen der Rockband Good Charlotte. 2019 erblickte ihre Tochter Raddix Chloe Wildflower Madden das Licht der Welt. Für Diaz ein großer Lebenstraum, für den sie lange kämpfen musste und für den sie ihre Schauspielkarriere an den Nagel hing.

Sie widmete sich voll und ganz ihrer Familie, fand aber auch die Zeit, mehrere Bücher zu veröffentlichen, mit Themenbereichen von Nährstoffen über Schlaf bis Bewegung. 2020 brachte die Weinliebhaberin zudem zusammen mit einer Freundin eine eigene Wein-Marke namens "Avaline" heraus.

So ganz lässt sie die Schauspielerei wohl doch nicht los. Diaz stand erst vor Kurzem neben Jamie Foxx (55) für den Netflix-Film "Back in Action" vor der Kamera. Es ist ihr erster Film nach ihrem Rücktritt von der Schauspielerei im Jahr 2018.