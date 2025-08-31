Ben Zucker spricht über Liebes-Aus mit Ex-Freundin: "War gewillt, mich zu retten"

Aus der Schlagerbranche ist Ben Zucker nicht mehr wegzudenken. Der Sänger sorgt aber auch mit seinem Liebesleben immer wieder für Trubel. Wieso ging seine letzte Beziehung in die Brüche? Und an wen hat er danach sein Herz verschenkt? Die AZ gibt einen Überblick.

Mit seiner rauchigen Stimme und Hits wie "Was für eine geile Zeit" und "Guten Morgen Welt" bringt Ben Zucker reihenweise die Herzen der Fans zum Schmelzen. Wie hat er eigentlich seinen Durchbruch geschafft? Und was weiß man über sein Privatleben? Der Schlagerstar hat nun über seine Alkoholsucht gesprochen – und sogar über seine geplatzte Verlobung ausgepackt.

So startete Ben Zucker seine Karriere

Ben Zucker wurde 1983 geboren und wuchs in Ost-Berlin auf. Kurz nach dem Mauerfall zog er mit seiner Familie nach Westdeutschland. Schon früh begeisterte er sich für die Musik, lernte mit 14 Jahren Gitarre spielen und begann englische Rocksongs zu covern. Später wechselte er zu deutschsprachigen Stücken.

Seinen Durchbruch hatte Ben Zucker allerdings erst 2017, als er bereits 34 Jahre alt war. In der Silbereisen-Show "Schlagercountdown" präsentierte der Sänger seine Debütsingle "Na und?!" aus dem gleichnamigen Album, die nach dem Auftritt auf Platz 21 der iTunes-Charts stieg.

Erfolg für Ben Zucker: Er tourte mit Helene Fischer

Ben Zucker ist seit seinem Durchbruch eine feste Größe in der Schlagerszene. Er tourte mit Helene Fischer und sein zweites Album "Wer sagt das?!" erreichte 2019 Platz eins der deutschen Charts. Mit seiner Platte "Jetzt erst recht!" (2021) schaffte er es dann zum zweiten Mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Mittlerweile hat er mit seiner Musik auch Preise abgeräumt. 2018 war er für zwei Echos ("Newcomer national" und "Schlager") nominiert und gewann im selben Jahr die "Goldene Henne" als "Aufsteiger des Jahres". 2023 erschien sein viertel Album "Heute nicht!", im selben Jahr wurde er von zum Sänger des Jahres gekürt.

Heimliche Hochzeit geplatzt: Ben Zucker trennte sich von Verlobter

2021 schien Ben Zucker die Liebe seines Lebens gefunden zu haben, sogar eine Hochzeit war geplant. Es kam jedoch anders, wie " " im Februar 2022 berichtete. Die geheime Heirat wurde abgeblasen. "Ich habe die Beziehung bewusst nicht an die Öffentlichkeit getragen", sagte Ben Zucker dazu. "Ich wollte uns eine ehrliche Chance geben – ganz ohne Störgeräusche."

Allerdings habe seine Verlobte Suzann Jetzkus ebenfalls Karriere machen wollen und laut "Bild" ins Musikgeschäft gedrängt. Deshalb sei es schließlich zur Trennung gekommen. "Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe das alles mit mir allein ausgetragen. Jetzt ist es an der Zeit, damit abzuschließen." Nach einem Pärchen-Comeback 2023 sind sie inzwischen endgültig getrennt.

Alkoholgeständnis bei Ben Zucker: Daran zerbrach seine Beziehung

Wie der Sänger im August 2025 im Interview mit zugab, habe er in den vergangenen Jahren oft zum Alkohol gegriffen, um seine stressige Karriere bewältigen zu können: "Meist eine Flasche Wodka über den Tag verteilt. Das ging manchmal mittags schon los. Ich habe dann meine Telefonate in die erste Tageshälfte gelegt, da ich am Nachmittag oft schon schwer gelallt habe. Ich geriet in eine Abwärtsspirale."

Seine Beziehung zu Suzann Jetzkus war dieser Herausforderung irgendwann nicht mehr gewachsen. Über seine Ex-Verlobte meinte Zucker: "Sie war gewillt, mich zu retten und mir zu helfen. Aber gegen den Dämon Alkohol hatte sie keine Chance. Sie hat es probiert auf verschiedensten Wegen, aber es war nicht möglich. Das war sicher auch ein Grund, warum diese Beziehung gescheitert ist."

Beziehungs-Wirrwarr: Ben Zucker klärt über eine neue Freundin auf

Und wie ging es danach liebestechnisch weiter? In den letzten Monaten sorgte Ben Zucker öffentlich für viel Trubel, denn es wurde darüber spekuliert, ob er heimlich geheiratet habe. Dabei hat er sich schon länger nicht mehr mit einer Partnerin an seiner Seite gezeigt. Im Gespräch mit "Freizeitwoche" klärte er im Juli 2025 auf: "Mein Liebesleben ist momentan entspannt. Glücklich vergeben!"

Öffentlich zeigen will sich der Sänger mit seiner neuen Freundin aber nicht. "Ich habe gelernt, dass es besser für mich ist, wenn meine Partnerin nicht mehr so in die Öffentlichkeit gezerrt wird", betonte er. "Um mein Liebesleben braucht man sich aber keine Sorgen zu machen." Und was sagte er zu einer heimlichen Hochzeit? Ist er tatsächlich verheiratet? "Nein", lautete seine deutliche Antwort. "Dafür müsste ich doch erst einmal verlobt sein."

Vaterfreuden: Ben Zucker zeigt sich mit seiner Tochter

Eine besondere Frau hat das Herz des Schlagerstars schon lange erobert: Seine kleine Tochter aus einer früheren Beziehung. Sie scheint ihrem berühmten Papa nachzueifern: "Sie schreibt gerade ihre ersten Songtexte, das ist sehr süß", erzählte er im September 2020 "SchlagerSpass".

Soweit es geht, hält Ben Zucker seine Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Es gibt aber Ausnahmen.

Herausforderung "Let's Dance": Ben Zucker wollte "Dancing Star" 2025 werden

Dass Ben Zucker singen kann, hat er mit seinen Songs und Auftritten unter Beweis gestellt – aber kann er auch tanzen? Der Schlagersänger war 2025 als Promi-Kandidat bei "Let's Dance" 2025 dabei. Er schaffte es aber nicht, sich gegen die große VIP-Konkurrenz durchzusetzen und flog in der vierten Show raus.

Ben Zucker hüllenlos: Schlagersänger posierte nackt als Aktmodell

Bevor Ben Zucker mit seiner Musik durchstarten konnte, musste er auf anderem Wege Geld für seine Miete verdienen. In einem Job präsentierte er sich sogar komplett nackt. Wie er im offiziellen "Let’s Dance"-Podcast ausgeplaudert hat, verdingte er sich früher mal als Aktmodell. "Da sitzen zehn Leute um dich herum, ich stehe in der Mitte und die Leute malen mich", beschrieb er die Situation. Ein hüllenloses Portrait von sich durfte der Sänger damals sogar behalten: "Eins habe ich noch, das habe ich noch zu Hause."