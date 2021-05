Ben Stiller gedenkt seinem verstorbenen Vater zum ersten Todestag

Ohne viele Worte und mit einem Bild aus dem Familienalbum hat Ben Stiller seinem verstorbenen Vater Jerry an dessen erstem Todestag gedacht.

Am 11. Mai 2020 verstarb der "King of Queens"-Star Jerry Stiller (1927-2020) im Alter von 92 Jahren. Sein Sohn, der Comedian Ben Stiller (55), öffnete anlässlich des ersten Todestages seines Vaters das Familienalbum und gedachte ihm mit einem privaten Schnappschuss.

, das ihn und seinen Vater offenbar auf einem Berggipfel über den Wolken zeigt. Beide lachen ausgelassen. Jerry Stiller weht der Wind durch das Haar, sein Sohn Ben trägt eine Kapuze. Viele Worte postet der 55-Jährige nicht dazu, einzig ein rotes Herz-Emoji begleitet den Post.

Jerry Stiller starb eines natürlichen Todes. Das verriet Ben Stiller wenige Tage später einem : "Er war fast 93 Jahre alt und ich denke, sein Körper war irgendwie an dem Punkt, an dem es einfach Zeit wurde", so Stiller damals. Bis zum Schluss hätten er und seine Schwester bei ihm sein können.