Ben Blümel: So turbulent ist sein Leben mit drei Kids

Musiker, dreifacher Vater und Patchwork-Profi: Ben Blümel spricht über das ganz normale Familienchaos, sportliche Kindheitserinnerungen - und warum Bewegung für ihn "das A und O" ist.

Drei Kinder, darunter ein sechs Monate altes Baby, viel unterwegs und trotzdem sportlich - bei Moderator und Musiker Ben Blümel (44) gehört Bewegung fest zum Alltag. Unter anderem, weil er gerne gut isst: "Ich muss mich viel bewegen." Fitness gehört schon lange zu seinem Leben: "Ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht", erzählt der 44-Jährige. Er sei Dauergast in Bäumen, auf Sportplätzen, im Tennisverein gewesen, verrät er bei der Preisverleihung der Deichmann-Initiative "Deutschlands fitteste Grundschule", für die er als Schirmherr im Einsatz ist.

Dass aus dem sportbegeisterten Jungen später ein erfolgreicher Sänger, Moderator und Schauspieler wurde, war kein Zufall. Blümel verfolgte seinen Weg früh mit großer Entschlossenheit: "Ich bin mit 17 ausgezogen, hatte zwei Jobs und ein Stipendium - alles mit dem einen Ziel, singen zu dürfen." Seinen Durchbruch feierte er schließlich mit dem Hit "Engel", den viele bis heute mit ihm verbinden.

Heute spielt sich das Bühnenprogramm oft im eigenen Zuhause ab - voller Energie und gelegentlichem Chaos. "Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte ein Gegenmittel gegen die Aktivität meiner Jungs. Gerade im Winter weiß man manchmal nicht, wohin mit der Energie", erklärt er lachend. Die Lösung: ein umfunktioniertes Wohnzimmer. "Da hole ich von Oma Matratzen und verwandle die Wohnung in ein Hüpfspielparadies. Sieht doof aus, ist aber mega effektiv."

Ben Blümel sieht Chancen als Patchwork-Familie

Blümel lebt in einer Patchwork-Familie - mit allen Herausforderungen, aber auch Chancen. "Viele denken, Patchwork ist schwierig. Ich glaube das nicht. Man muss sich einfach bewusst die Zeit nehmen. Und wenn Kinder mal an diesem Ort und mal woanders sind, dann hat das auch was Schönes, weil die Zeit viel intensiver ist."

Ob seine Kinder später ins Showbusiness wollen, lässt er offen - mit einem Augenzwinkern: "Die haben alle schon einen Plattenvertrag und wir fliegen morgen nach New York." Dann wird er ernst: "Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern das raten würde. Das Leben in der Öffentlichkeit ist schon ziemlich heftig." Musik als Hobby sei großartig, aber mit Familie verschiebe sich die Perspektive. "Ich komme mit Tütensuppe klar. Aber wenn man Kinder hat, denkt man plötzlich viel mehr über Sicherheit nach."

Bewegung sollte selbstverständlich sein

Dass Bewegung ein selbstverständlicher Teil des Lebens wird, wünscht er sich nicht nur für seine eigenen Kinder - sondern für alle. Deshalb ist er Schirmherr der Initiative "Deutschlands fitteste Grundschule". Die diesjährige Siegerschule im niedersächsischen Balje hat ihn begeistert: "So was Süßes ist wirklich absolut selten. Das hier ist ein Diamant. Ich freue mich so sehr, dass diese kleine feine Schule mit 51 Schülerinnen und Schülern gewonnen hat."

Blümel lobt das Engagement von Deichmann und auch der Lehrkräfte: "Man muss eine zündende Idee haben und dann die Lehrer überzeugen und sagen: Auf geht's! Ohne die Lehrerinnen und Lehrer gäbe es diese Aktion nicht."

Sein Appell: "Bewegung ist das A und O. Gesundheit ist unwiederbringlich mit Bewegung verknüpft. Man muss sich bewegen - nicht nur, um fit zu bleiben, sondern auch, um sich besser konzentrieren zu können. Es gibt so viele tausend Dinge, die unglaublich wichtig sind. Insofern ist diese Aktion einfach ein Sahnehäubchen."