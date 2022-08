Ben Affleck und Jennifer Lopez: Flitterwochen in Italien

Nach ihrer dreitägigen Hochzeit hat sich Ben Affleck kurz verabschiedet - nun ist er wieder mit seiner Frau Jennifer Lopez vereint. Offenbar verbringt das Paar seine Flitterwochen am Comer See.

Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) verbringen ihre Flitterwochen in Italien. , die das Paar in einem schicken Restaurant am Comer See in Norditalien zeigen.

Der Comer See ist auch dafür bekannt, dass sich Hollywood-Star George Clooney (61) einst so in ihn verliebt hat, dass er sich eine 25-Zimmer-Villa an dessen Ufer gekauft hat. Offenbar sind nun auch Bennifer dem Charme der Gegend erlegen.

Angeregte Gespräche und Hochzeitsfotos

Auf den Bildern sitzen die beiden zu zweit auf der Terrasse des Grand Hotel Tremezzo, während Affleck seiner Frau wild gestikulierend etwas erzählt. Es sind die ersten Fotos, die es von dem Paar gibt, seit sie vergangenes Wochenende drei Tage lang ihre Hochzeit gefeiert haben.

Während des Abendessens trug Lopez ein weißes Kleid, Affleck erschien im blauen Polohemd und Shorts. Neben den Ausführungen des Schauspielers schienen auch die Hochzeitsfotos des Paares Thema zu sein, die Affleck seiner Frau auf seinem Handy zeigte. Das Paar soll sich während des Dinners mehrmals geküsst haben und das Restaurant gegen 22:30 Uhr händchenhaltend verlassen haben.

Kurze Unterbrechung

Die Flitterwochen starten etwas verspätet - nach der großen Hochzeit war Affleck noch einmal mit seinem Freund und Kollegen Matt Damon (51) abgedüst, vermutlich um sich um ein neues Filmprojekt zu kümmern. Nun sind die beiden frisch Vermählten wieder vereint und widmen sich in Italien weiter ihren Gefühlen.

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben vor rund einem Monat bereits im kleinen Kreis in Las Vegas geheiratet und anschließend in Paris einige Tage verbracht. Letztes Wochenende feierten sie groß mit Familie und Freunden auf Afflecks Grundstück in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia.