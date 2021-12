Bella Anna, die Deko-Diva: Anna Netrebko schmückt für Weihnachten

La Netrebko ist im Schmückrausch: Drei Tage lang hat sie viele Weihnachtsbäume dekoriert und ihre Wohnung in ein Winterwunderland verwandelt.

Große Weihnachtsoper - auf die hat sich gerade Anna Netrebko (50) eingestimmt. Und wie!

Kitschiger könnte es kaum sein

Die Opern-Diva wird zur Deko-Diva. Auf Instagram zeigt sie ihre Wohnung in Wien. Und siehe da: Verrückter, pompöser und teilweise auch kitschiger könnte es kaum sein. Weihnachts-Fan Netrebko hat ihr Zuhause in ein gigantisch glitzerndes Winterwunderland verwandelt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Drei Tage hat der Schmückrausch gedauert. In Videos zeigt bella Anna, wie sie (stilecht im Weihnachtspyjama) mit Familie und Freunden, Sohn Tiago (13), Wein, Gaudi, Plätzchen und lauter Weihnachtsmusik ("Jingle Bells", Christmas-Songs von Frank Sinatra) dekoriert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Baum genügt nicht

Dazu muss man wissen: Netrebko hat nicht einen Weihnachtsbaum - sondern viele Bäume in vielen Größen. Einen schmückt sie funkelnd in Silber-Rosé mit trendy Federn-Lichterketten, einen klassisch-schön in Rot-Gold, den nächsten kunterbunt. Und einen Minibaum dekoriert sie mit Kunstschnee.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das ist längst nicht alles. Ihre ganze Wohnung ist voller Engel, Weihnachtsmänner, Nussknacker, Kugeln, Sterne, Zweige, Spieluhren, Kerzen. Anna stolz: "Drei Tage zu Hause - fertig! Die Weihnachtsbäume sind geschmückt!" Ihre wichtigste Deko-Zutat: "Mit Liebe."