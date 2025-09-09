Belgiens Prinz Laurent erkennt Vaterschaft von erwachsenem Sohn an

Zuwachs in der belgischen Königsfamilie: Prinz Laurent, der jüngere Bruder von König Philippe, hat Berichten zufolge die Vaterschaft eines erwachsenen Sohnes offiziell anerkannt.

Prinz Laurent (61), der jüngere Bruder von König Philippe (65) von Belgien, hat bestätigt, Vater eines erwachsenen Sohnes zu sein. , erklärte der Prinz, dass er öffentlich die Vaterschaft des 25 Jahre alten Clément Vandenkerckhove anerkenne.

In einer Mitteilung heißt es demnach: "Wir haben in den vergangenen Jahren offen und ehrlich darüber gesprochen. Diese Bekanntgabe beruht auf einem Verständnis und Respekt für die Beteiligten. Sie ist das Ergebnis gemeinsamer Gespräche." Künftig wolle Prinz Laurent sich nicht weiter zu den Umständen äußern.

Gerüchte über den unehelichen Sohn gab es immer. Prinz Laurent wurde seit Jahren nachgesagt, ein Liebesverhältnis mit der flämischen Schauspielerin und Sängerin Wendy van Wanten, bürgerlich Iris Vandenkerckhove, gehabt zu haben. Die beiden sollen sich Mitte der 1990er Jahre auf einer Modenschau in Paris kennengelernt haben und gemeinsam die Hochzeit des britischen Prinzen Edward (61) im Jahr 1991 besucht haben. Clément wurde 2000 geboren.

Prinz Laurent hat drei weitere Kinder

Prinz Laurent ist seit 2003 mit Prinzessin Claire (51), einer gebürtigen Britin, verheiratet und hat mit ihr drei Kinder: Prinzessin Louise (21) und die Zwillinge Prinz Nicolas und Prinz Aymeric (19). Gemäß königlicher Regelungen soll Clément der Titel "Seine Königliche Hoheit Clément, Prinz von Belgien, Prinz von Sachsen-Coburg" zustehen. An der belgischen Thronfolge ändere sich dadurch nichts.

Dass Prinz Laurent seinen Sohn ausgerechnet jetzt anerkennt, ist wohl kein Zufall: Am Dienstagabend soll der flämische TV-Sender VTM eine Doku mit dem Titel "Clément, zoon van..." (deutsch: Clément, Sohn von...) ausstrahlen. In einem heißt es: "Das ist Clément, Sohn von Wendy van Wanten. Er spricht erstmals und beantwortet die Frage: Wer ist sein Vater?"

Auch Prinz Laurents Vater hat uneheliches Kind

Mit der Anerkennung der Vaterschaft eines unehelichen erwachsenen Sohnes tritt Prinz Laurent quasi in die Fußstapfen seines eigenen Vaters. Der Ex-König Albert II. (91) erkannte 2020 nach einem jahrelangen Rechtsstreit die Vaterschaft seiner 1968 außerhalb der Ehe geborenen Tochter Delphine Boël an. Auch sie erhielt daraufhin den Titel Prinzessin von Belgien und die gleichen Rechte wie seine anderen Kinder.