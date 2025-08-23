Bekannt aus Netflix-Serie: Auch Lyle Menendez bleibt in Haft

Nach seinem Bruder Erik ist auch Lyle Menendez die Bewährung verweigert worden. Er sitzt seit über 35 Jahren wegen des Mordes an seinen eigenen Eltern in Haft.

Einen Tag, nachdem seinem Bruder Erik Menendez (54) die Bewährung verweigert wurde, ist auch Lyle Menendez (57) mit seinem Bewährungsantrag gescheitert. Die Kommission des Bundesstaates Kalifornien verwehrte dem 57-Jährigen am Freitag nach einer elfstündigen Anhörung die Freilassung, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Wie Bruder Erik muss er nun drei Jahre auf seine nächste Chance auf die Freiheit warten.

Lyle Menendez verstieß gegen Gefängnisregeln

"Obwohl wir natürlich auch von der heutigen Entscheidung enttäuscht sind, lassen wir uns nicht entmutigen", sagte die Familie Menendez in einer Erklärung. "Das Verfahren für die Bewährung ist außergewöhnlich streng, aber wir sind unglaublich stolz darauf, wie Erik und Lyle sich gezeigt haben - mit Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit und Integrität."

Die Bewährungskommission lobte Lyle Menendez indes dafür, dass er "Potenzial zur Veränderung" zeige. Doch anhaltende "antisoziale Persönlichkeitsmerkmale" wurden auch kritisiert. Auch sollen beide Brüder wiederholt gegen Gefängnisregeln verstoßen haben und etwa hinter Gittern verbotene Mobiltelefone genutzt haben.

Ein Fall, der die USA fesselte

Die Brüder Lyle und Erik Menendez waren im Jahr 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatten ihre Eltern José und Kitty Menendez 1989 in der Villa der Familie in Beverly Hills erschossen. Der Fall bewegte die US-Öffentlichkeit wie kaum ein zweiter. Die Verteidigung argumentierte damals, die jungen Männer hätten aus Notwehr gehandelt - nach jahrelangem sexuellen Missbrauch durch den Vater. Die Staatsanwaltschaft hingegen sah als Motiv das millionenschwere Erbe der Familie.

Im Mai dieses Jahres hatte ein Richter die ursprünglich verhängten lebenslangen Haftstrafen ohne Bewährungsmöglichkeit auf 50 Jahre bis lebenslang reduziert. Damit wurden die Brüder erstmals seit ihrer Verurteilung für eine Bewährung zugelassen.

Erneute Bekanntheit durch Netflix-Serie "The Lyle and Erik Menendez Story"

Der Fall der Menendez-Brüder erhielt im vergangenen Jahr durch die Netflix-Serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" wieder große öffentliche Aufmerksamkeit.