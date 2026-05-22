Beisetzung von Remo auf Münchner Promi-Friedhof: Sohn von Lara Joy Körner ertrank in der Isar

Der tragische Tod von Remo Aimé Pollert bewegt und erschüttert auch weiterhin. Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner wird am Freitag auf dem Friedhof Bogenhausen beigesetzt – im Grab seines Stiefgroßvaters. Gegenüber hat auch Schauspieler Helmut Fischer seine letzte Ruhe gefunden.

Es sind die wohl schwersten Tage im Leben von Schauspielerin Lara Joy Körner (47). Am 9. Mai wurde der Leichnam ihres Sohnes an der Ludwigsbrücke aus der Isar geborgen. Die Obduktion ergab, dass Remo Pollert ertrunken sei und sich bei dem Sturz in die Isar einen Wirbel gebrochen habe, berichtete "Bunte".

Friedhof in München: Lara Joy Körners Familie nimmt Abschied

Zwei Wochen nach der Tragödie wird der 19-Jährige am Freitag auf dem Friedhof Bogenhausen seine letzte Ruhe finden. Das Grab ist 1,80 Meter tief ausgehoben und mit Laufbohlen bedeckt worden.

Der kleine Friedhof gilt als einer der bekanntesten der Stadt. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten wurden dort beigesetzt, darunter "Monaco Franze"-Schauspieler Helmut Fischer (1997, †70), Regisseur Helmut Dietl (2015, †70) oder Schriftsteller Oskar Maria Graf (1967, †72).

Remo Pollert findet im Grab seines Stiefgroßvaters die letzte Ruhe. Rechts daneben liegt Wilhelm Hausenstein begraben. © job

Beisetzung im Grab von Diana Körners Ehemann Werner Kreindl

Remo Pollert wird im Grab seines Stiefgroßvaters Werner Kreindl (†64) beigesetzt. Der bekannte Schauspieler, unter anderem aus "Tatort" und "SOKO 5113", starb 1992 an einem Herzinfarkt. Remos Großmutter, Schauspielerin Diana Körner (81), war mit Kreindl zwölf Jahre verheiratet.

Die Katholische Filialkirche St. Georg auf dem Bogenhausener Friedhof. © job

Remo Pollerts letzte Ruhestätte befindet sich links vom Grab von Wilhelm Hausenstein (1957, †74). Der Schriftsteller, Kunstkritiker und Diplomat war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich. Bereits während der NS-Zeit galt er als Gegner des Regimes und weigerte sich, moderne Kunst zu diffamieren oder jüdische Künstler aus seinen Texten zu streichen, was ihm Publikationsverbote einbrachte.

Prunkvoll und wunderschön: St. Georg wurde 1777 erbaut. © job

Freunde bemalen Sarg und besticken Oberhemd

Wie "Bild" berichtete, verabschiedeten sich Freunde, Mitschüler und Lehrer bereits im Vorfeld von dem 19-Jährigen. Demnach soll es im Bestattungsinstitut am Münchner Westfriedhof eine emotionale Abschiedszeremonie am offenen Sarg gegeben haben. Besonders bewegend: Freunde bemalten den Eichensarg und bestickten das weiße Oberhemd, das Remo auf seiner letzten Reise tragen soll.

Lara Joy Körner mit ihrem Sohn Remo bei einer Wanderung im Stubaital im Sommer 2020. © BrauerPhotos

Remo Pollert stürzt und ertrinkt: Was geschah in der Nacht an der Isar?

Eine Passantin entdeckte am Morgen des 9. Mai Remo Pollerts Leiche in der Isar. Die genauen Unfall-Umstände bleiben weiterhin unklar. Zeugen soll es offenbar nicht geben. Der 19-Jährige hatte zuvor mit Freunden im "Blitz" gefeiert. Später soll er den Club allein Richtung Isar verlassen haben.