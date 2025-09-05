An diesem Wochenende werden im Hause Wittelsbach wieder die Wanderschuhe geschnürt: Es geht für den guten Zweck 100 Kilometer durch Bayern. Vorab gibt es eine seltene Aufnahme von Ludwig Prinz von Bayern und seinem kleinen Sohn.

Der alljährliche Löwenmarsch für das Projekt "Learning Lions" in Kenia ist für Ludwig Prinz von Bayern eine Herzensangelegenheit. Und eine Familiensache. Wie auf der Homepage der Spenden-Aktion zu sehen ist, wird der Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. an diesem Wochenende (6./7. September) tatkräftig von der Wittelsbacher-Verwandtschaft unterstützt, etwa von Prinz Marcello von Bayern. Aber nicht nur von ihm.

Rupprecht Prinz von Bayern beim Löwenmarsch dabei

Zuckersüß: Auch Prinz Ludwigs Frau Sophie Prinzessin von Bayern und der gemeinsame Sohn Rupprecht (1) werden als Teilnehmende unter "The Walking Wittelsbach" aufgeführt. Dazu wurde ein Foto von Papa und Sohn gestellt – beide strahlen, der kleine Prinz sitzt auf den Schultern seines Vaters.

Sechs Kilometer soll der kleine Rupprecht demnach beim Marsch dabei sein, freilich nicht allein. Er wurde am 6. August erst ein Jahr alt.

Ludwig Prinz von Bayern will 100 Kilometer schaffen

Ludwigs Gattin will demnach zehn Kilometer mitmarschieren, Prinz Ludwig selbst hat sich 100 Kilometer vorgenommen, wie er der AZ vorab im Interview erzählt hatte. Wenige Tage vor der Kraftanstrengung war er noch in Kenia bei seinem Projekt. Er sagte im Interview: "An der Kenia-Reise wird mein sechster Versuch, 100 Kilometer zu schaffen, jedenfalls nicht scheitern. Eher am mangelnden Training."

Beim Löwenmarsch werden innerhalb von 24 Stunden bis zu 100 Kilometer zurückgelegt. Die Teilnehmenden sammeln auf ihre Startnummern Spenden. Diese fließen ins Projekt Learning Lions, damit junge Menschen in Kenia mit einer IT-Ausbildung eine Zukunftsperspektive bekommen. Traditionell sind die limitierten 750 Plätze beim Löwenmarsch schnell voll. So auch in diesem Jahr.

Löwenmarsch: Von Kaltenberg nach Hohenschwangau

Die Strecke von Schloss Kaltenberg nach Schloss Hohenschwangau ist nicht nur für den Körper fordernd: "Am wichtigsten ist mitunter die mentale Vorbereitung. Man läuft – viel mehr als gegen den Körper – gegen den inneren Schweinehund", sagte Ludwig Prinz von Bayern kürzlich der AZ.

Ludwig Prinz von Bayern heiratete im Mai 2023 Sophie-Alexandra Evekink. Am 6. August 2024 kam in München ihr Sohn zur Welt. Sein voller Name: Rupprecht Theodor Maria Prinz von Bayern. Die Familie ist sehr auf Privatsphäre bedacht, Fotos sind selten.