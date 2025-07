Beim Staatsbankett: König Charles begrüßt die Macrons auf Französisch

Beim feierlichen Staatsbankett auf Schloss Windsor haben König Charles und Präsidenten Emmanuel Macron beide mit Fremdsprachkenntnissen und Freundschaftsbekundungen geglänzt.

Königin Camilla und König Charles an der Seite ihrer Gäste Emmanuel und Brigitte Macron.

König Charles (76) hat das Staatsbankett zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (72) am Dienstagabend auch genutzt, um sein Französisch unter Beweis zu stellen. Nach seiner Begrüßung en français wechselte er dann aber doch vornehmlich auf Englisch und betonte in seiner Ansprache in der festlich geschmückten St.-Georges Halle auf Schloss Windsor zwischen Großbritannien und Frankreich, die es zu feiern gelte.

Der König gab außerdem zu bedenken, dass seit seiner Frankreich-Reise im Jahr 2023 viel geschehen sei. Großbritannien und Frankreich seien sich seitdem "immer näher gekommen". Zum Abschluss sprach der König einen Toast auf Frankreich und die Beziehungen zwischen beiden Ländern aus.

Daraufhin ergriff Präsident Emmanuel Macron das Wort, hob ebenfalls die wichtige Beziehung zwischen den beiden Ländern hervor und würdigte in seiner Ansprache auch Königin Elisabeth II. Frankreich habe stets eine "echte Zuneigung zu Ihrer Mutter" empfunden - und Macron glaube zu wissen, dass diese Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhten.

Feierliche Kleidung zu einem feierlichen Anlass

Sowohl König Charles als auch Emmanuel Macron wohnen dem festlichen Event im schwarzen Frack mitsamt roter Schärpe bei. Ihre jeweiligen Ehefrauen setzen derweil auf unterschiedliche Outfits.

Königin Camilla (77) hüllte sich in ein elfenbeinfarbenes, besticktes Abendkleid von Fiona Clare. Mit einer Tiara, einer Halskette, Ohrringen und einem Armband aus Saphiren und Diamanten ist der wahrlich königliche Look abgerundet. Auch sie trägt zudem eine rote Schärpe. Brigitte Macron setzt derweil bei ihrer edlen Robe von Kopf bis Fuß auf die Farbe Blau.

Es handelt sich um den ersten französischen Staatsbesuch seit rund 17 Jahren. Gemeinsam werden Emmanuel und Brigitte Macron noch bis zum 10. Juli in Großbritannien verweilen.