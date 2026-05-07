Auch Cathy Hummels setzt auf Botox- und Lachssperma-Behandlungen. Die Münchnerin gibt erstmals einen ehrlichen Einblick in ihren Besuch beim Beauty-Doc. Was in Hummels’ Gesicht passiert …

Cathy Hummels (38) ist den Auftritt vor Kameras gewohnt. Als Person des öffentlichen Lebens achtet sie besonders auf eine gepflegte Optik und hat viele Tipps für ein jugendliches Aussehen parat. Diese teilt sie jetzt mit ihren Fans – und gewährt sogar Einblicke in ihren Besuch beim Münchner Beauty-Doc.

Cathy Hummels gibt Beauty-Tipps: Darauf schwört sie

Gute Gene, Sport und gesunde Ernährung: Das sind vermutlich die wichtigsten Voraussetzungen für ein frisches, jugendliches Aussehen. Auf Instagram verrät Cathy Hummels nun, auf welche Maßnahmen sie außerdem setzt, um sich in ihrer Haut wohlzufühlen: Dazu zählen Nahrungsergänzungsmittel, Hautmasken, Hormone und die Gesellschaft von jungen Menschen.

Doch Cathy Hummels gibt auch erstmals öffentlich zu, gelegentlich auf minimalinvasive Eingriffe zurückzugreifen – aber alles in einem gewissen Maß: "Wenn ich Botox mache, dann wenn überhaupt nur Baby-Botox, das heißt: Weniger ist mehr. Ich will immer so aussehen wie ich. Aber natürlich ist es unterstützend." Mit Fillern sei Cathy Hummels wegen ihrer schlanken Statur eher vorsichtig.

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Cathy Hummels: Lachssperma-Injektion in München

Worauf Cathy Hummels schwört, sei die Injektion von Polynukleotiden, die aus Lachssperma gewonnen werden. In ihrer Instagram-Story nimmt die 38-Jährige ihre Fans mit zur Beauty-Ärztin Dr. Luise Berger und zeigt, wie die Expertin sie mit den Substanzen im Gesicht behandelt. "Die führen dazu, dass man selber wieder mehr Kollagen bildet. Also es ist kein Filler", erklärt die Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie vor dem Eingriff. "Und dadurch wird die Hautqualität wieder verbessert. [...] Dann ist die Spannkraft wieder besser."

Dr. Luise Berger unterspritzt die Augenpartie von Cathy Hummels. © instagram/cathyhummels

Daraufhin nimmt die Ärztin noch eine Behandlung in der Wange von Cathy Hummels vor. "Das ist jetzt eine ganz spezielle Hyaluronsäure, die gibt dir kein Volumen", erklärt die Dr. Berger. "Die verteilt sich unter der Haut und gibt Feuchtigkeit zurück. [...] Die ganze Haut wird wieder sozusagen von unten durchfeuchtet." Es handle sich dabei aber um keinen klassischen Filler.

Cathy Hummels lässt den Eingriff tapfer über sich ergehen und zeigt sich damit erstmals bei einer minimalinvasiven Behandlung. Offen darüber zu sprechen, erfordert durchaus Mut – umso ehrlicher wirkt der authentische Einblick beim Beauty-Doc.