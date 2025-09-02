Bei US Open: "Bridgerton"-Star Simone Ashley turtelt mit Unbekanntem

Nur wenige Wochen nach den Dating-Gerüchten um Joshua Jackson wurde "Bridgerton"-Star Simone Ashley bei den US Open mit einem unbekannten Mann beim Küssen erwischt.

Bei den US Open in New York waren nicht nur die Geschehnisse auf dem Center Court von Interesse: "Bridgerton"-Star Simone Ashley (30) sorgte am Montagabend für Aufsehen, als sie sich leidenschaftlich mit einem unbekannten Mann küsste.

Während Jannik Sinners (24) Match lief, hatte die britische Schauspielerin offenbar nur Augen für ihren Begleiter. Die 30-Jährige erschien in einem beigen Pullover und weißen Jeans zu dem Tennis-Event. Ihr mysteriöser Begleiter präsentierte sich in einem weißen Hemd - beide wirkten sichtlich vertraut miteinander.

Erst im vergangenen Monat hatte Ashley die Gerüchteküche angeheizt, als sie mit "Dawson's Creek"-Star Joshua Jackson (47) in New York gesichtet wurde. Die beiden spazierten entspannt durch die Straßen der Metropole und wirkten dabei durchaus vertraut. Allerdings zeigten sie damals keine öffentlichen Liebesbekundungen.

Das Treffen sorgte für reichlich Spekulationen, zumal die beiden Schauspieler zuvor nie zusammen gesehen worden waren. Zeitgleich drehte Jackson mit seiner ehemaligen "Dawson's Creek"-Kollegin Katie Holmes (46) den Film "Happy Hours" in New York.

Jackson ist seit zwei Jahren von Jodie Turner-Smith (38) geschieden. Ashley galt seit Januar dieses Jahres als Single. Nach fast drei Jahren trennte sie sich von ihrem Freund Constantin Klein. Ihre Liebe zu ihm deutete der Netflix-Star erstmals im November 2022 an. Damals sagte sie, sie sei "sehr glücklich". Etwa ein halbes Jahr später, im März 2023, bestätigten Ashley und Klein ihre Beziehung.

Karrieresprung nach Hollywood

Simone Ashley machte sich zunächst in der Netflix-Serie "Sex Education" einen Namen, bevor sie als Kate Sharma in "Bridgerton" zum internationalen Star wurde. Die Serie öffnete ihr sogar die Türen zu Hollywood-Produktionen: Sie wird in "Der Teufel trägt Prada 2" zu sehen sein. Der Fortsetzung mit Anne Hathaway (42) und Meryl Streep (76) soll im Frühjahr 2026 in die deutschen Kinos kommen.