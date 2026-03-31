Bei Tod der Geissens: Carmen und Robert bereiten Töchter auf "das Schlimmste" vor

Unverhofft kommt oft – das wissen auch die Geissens. Deshalb treffen Robert und Carmen Geiss jetzt wichtige Vorbereitungen für ihre Töchter.

Robert (62) und Carmen Geiss (60) wollen noch viele Jahre mit ihren Töchtern verbringen. Doch für den Ernstfall soll vorgesorgt sein – Davina (22) und Shania (21) sollen dann die familieneigenen Firmen weiterführen. Damit sie dieser großen Aufgabe gewachsen sind, haben ihre Eltern ein besonderes Treffen arrangiert.

Geissens weihen Töchter in Business ein: "Geld fällt nicht vom Himmel"

"Wir haben 14 Firmen zu verwalten, und ein 40-Meter-Boot. Es gibt natürlich immer wieder jede Menge Bilanzen, die kontrolliert und unterschrieben werden müssen", betont Robert Geiss. Tagtäglich hat der 62-Jährige wichtige Business-Entscheidungen zu treffen – eine Aufgabe, in die seine Töchter in der Reality-Doku "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" eingeweiht werden. Die Familie reist nach Luxemburg, wo Robert seine Geschäftspartner einberufen hat. Über das Treffen sagt er: "Die Kinder müssen jetzt zum ersten Mal mit, dass sie mitbekommen, dass das Geld nicht einfach vom Himmel fällt."

Robert und Carmen Geiss bereiten Kinder auf "das Schlimmste" vor

Natürlich darf auch Roberts bessere Hälfte bei der Zusammenkunft in Luxemburg nicht fehlen. Carmen hält es ebenfalls für sinnvoll, Davina und Shania den Business-Partnern vorzustellen: "Ja, das wird jetzt mal ein Schnellkurs im Geschäftsführersein."

Davina und Shania Geiss werden in die Geschäfte ihrer Eltern eingeweiht. © imago/Breuel-Bild

Vor versammelter Mannschaft weist ihr Mann die Töchter ein: "Wenn es mal zum Schlimmsten kommt, und wir nicht mehr auf dieser Welt verweilen, müsst ihr euch an diese Köpfe erinnern." Am Tisch haben unter anderem der Verwalter der hauseigenen Jacht, die Managerin der Marke Roberto Geissini, eine Rechtsanwältin sowie mehrere Steuerberater Platz genommen. Davina und Shania sollen wissen, welche Ansprechpartner für die verschiedensten Anliegen zur Verfügung stehen.

Nicht fürs TV gedacht: Business-Details bleiben geheim

Konkrete Details bleiben den Zuschauern des RTL2-Formats verborgen. Aus gutem Grund, wie Robert meint: "Über Geld spricht man nicht." Noch bevor die Geschäftsgespräche in die Tiefe gehen, werden die TV-Kameras aus dem Meeting-Raum herausgeschickt. Doch im Nachhinein betont Robert, dass das Business-Treffen mit seinen Töchtern ein voller Erfolg gewesen sei. Die Familie sieht sich für die Zukunft und den Ernstfall gut aufgestellt.

Die Geissens im Oktober 2024. © imago/Smith

Das Geiss-Imperium: Damit verdienen sie ihr Geld

Die Geissens haben sich im Laufe der Jahre ein Imperium aus Mode und Lifestyle aufgebaut. Die Familie verdient ihr Geld unter anderem durch ihre eigene Reality-Doku, die 2013 gegründete Modemarke Roberto Geissini, eine eigene Immobilienfirma sowie durch Influencer-Marketing und bezahlte Markenauftritte. Robert Geiss verriet im November 2022 im " ", dass das Familienvermögen im dreistelligen Millionenbereich liege.