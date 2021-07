Bei Rapperin Loredana wurde eingebrochen

Schocknachricht von Rapperin Loredana: In ihrem Ferienhaus in Barcelona ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Die zehn Täter sollen "bewaffnet" gewesen sein.

08. Juli 2021 - 19:25 Uhr | (eee/spot)

Loredana bei der Verleihung der MTV European Music Awards 2019 © imago/Future Image

Zehn Männer haben sich in der vergangenen Nacht unerlaubt Zugang zu Loredanas (25) Ferienhaus in Barcelona verschafft. Das berichtet die Schweizer Rapperin Demnach seien die Täter bewaffnet gewesen und eingebrochen, während sie geschlafen habe. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die Männer während der Tat und samt Beute bei der Flucht. Gestohlen wurde laut Loredana "ein sehr persönlicher Gegenstand" sowie "alle Festplatten von unserem Kameramann", erklärt die 25-Jährige. "Wie ihr in meiner vorherigen Story mitbekommen habt, wurde bei uns im Haus in Barcelona eingebrochen und ich habe alles verloren, worauf ich hingearbeitet habe. Alle meine Kameras sind weg, welche einen unfassbaren emotionalen Wert für mich haben." Loredana: "Sei jeden Tag dankbar" Laut Loredana sei bei dem Einbruch niemand verletzt worden: "Danke Gott, meiner Familie und meinem Team, dass uns nichts passiert ist. (...) Gestern wurde mir wieder klar, sei jeden Tag dankbar für das, was du hast." Zudem bittet sie Fans und Follower darum, mögliche Hinweise an sie weiterzugeben. Die Polizei soll derzeit noch ermitteln. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de