Bei Marcus Mittermeier gibts Weihnachten fleischlos

Der Schauspieler Marcus Mittermeier (51) will Weihnachten vegetarisch feiern - auch seinen Kindern zuliebe.

München - "Am Heiligen Abend wird es höchstwahrscheinlich etwas Vegetarisches geben", sagte der "München Mord"-Darsteller der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). "Wir gewöhnen uns an, immer weniger Fleisch zu essen. Das kommt so ein bisschen von den Kindern, die aus ethischen Gesichtspunkten und Umweltschutzgründen sehr stark die vegetarische Fahne hoch halten", sagte der Schauspieler. "Letztendlich tut das uns allen gut."

Die Kinder seien zwar inzwischen schon groß und legten selbst keinen großen Wert mehr auf "das Klingeling und eine feierliche Bescherung". Aber auf das festliche Essen und das Zusammenkommen freue sich die Familie auch dieses Jahr.

Mittermeier: Das war sein tollstes Geschänk

Sein eigenes tollstes Weihnachtsgeschenk sei als Jugendlicher ein Commodore-VC20-Computer gewesen. "Da habe ich zuvor lange an meine Eltern ranbetteln müssen. Es war mein erster Computer. Später habe ich diesen Wunsch ein wenig bereut, weil ständig die ganzen Nachbarskinder bei mir einfielen und Space Invaders spielen wollten."

Mittermeier spielt im ZDF-Weihnachtsfilm "Alle Nadeln an der Tanne" (Donnerstag, 17. Dezember 2020, 20.15 Uhr) einen Mann der nach einem Schädel-Hirn-Trauma an einer Persönlichkeitsstörung leidet.