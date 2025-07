Bei Filmvorführung: Nanny überrascht Sarah Michelle Gellar

Mit Sarah Michelle Gellar hätten die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Fans nicht im Kinosaal gerechnet. Aber auch die Schauspielerin erlebte eine Überraschung. Im Publikum saß ihre Nanny.

Sarah Michelle Gellar (48) wollte die Fans des Sequels zu "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" überraschen - und wurde selbst überrascht. Zusammen mit Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson (37) spazierte sie unangekündigt in einen Filmsaal, beide in Shirts mit einem Aufdruck von Gellars Kultfigur Helen Shivers. Sie bedankten sich beim Publikum für das Kommen und verabschiedeten sich mit einem Hinweis von Robinson: "Geht nicht, bevor der Abspann nicht gelaufen ist."

Als sie gerade den Saal verlassen wollten, rief plötzlich eine Person aus dem Publikum: "Sarah, ich bin deine Nanny!" Die Schauspielerin drehte sich um und erkannte die Frau. "Oh mein Gott, das ist wirklich meine Nanny", sagte sie - und brachte das Publikum zum Lachen. Gellar ging zu ihrer Nanny, umarmte sie und verabschiedete sich schließlich von den jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauern.

Darum geht es im "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Sequel

Die Fortsetzung von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" startete hierzulande am 17. Juli in den Kinos. Für den Film kehrten Jennifer Love Hewitt (46) und Freddie Prinze Jr. (49) in ihre Rollen als Julie James und Ray Bronson zurück.

In dem Sequel stehen fünf Freunde im Mittelpunkt, die versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen. Statt die Polizei zu rufen, beschließen die Beteiligten, das Geschehen zu vertuschen. Ein Jahr später erhalten sie anonyme Botschaften: Jemand weiß, was passiert ist, und beginnt, die Gruppe zu jagen. Verzweifelt suchen sie Hilfe bei Julie James und Ray Bronson, die selbst einst von dem berüchtigten Mann mit dem Haken verfolgt wurden und wissen, wie gefährlich die Bedrohung ist.

Vorsicht, Spoiler: Auch Sarah Michelle Gellar ist wieder dabei, obwohl ihre Figur Helen Shivers im Originalfilm ums Leben kam. In einer Traumsequenz erscheint sie der von Madelyn Cline (27) gespielten Danica. Zuvor hatte Gellar noch bestritten, erneut als Shivers mitzuspielen.