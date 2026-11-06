Bei diesem Weltstar bekommt Felix Neureuther kalte Füße: "Nicht getraut anzufragen"

In ihrem Podcast "Pizza & Pommes" begrüßen Philipp Nagel und Felix Neureuther regelmäßig Topstars des deutschen Sports. Doch bei einem Promi bekommt vor allem der einstige Skirennfahrer kalte Füße. An welchen VIP hat er sich bislang nicht rangetraut?

Radsport-Legende Jan Ullrich, Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Fußballprofi Kevin Volland – wenn Felix Neureuther ruft, folgen viele Sport-Promis seiner Einladung. Gemeinsam mit Moderator Philipp Nagel begrüßt der ehemalige Skistar regelmäßig hochkarätige Gäste im Podcast "Pizza & Pommes". Doch vor Roger Federer hat Neureuther etwas Bammel, wie er der Abendzeitung verraten hat.

Felix Neureuther überrascht: "Hätte ich nicht gedacht"

Seit 2023 ist Felix Neureuther mit seinem Kollegen bereits auf Sendung. Dass der Podcast so erfolgreich wird, damit hatte der 42-Jährige zu Beginn nicht gerechnet. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange läuft", sagte Neureuther der AZ am Rande der "Blauen Panther"-Verleihung in München. "Aber es ist wirklich schön und macht großen Spaß. Man hat die Zeit, spannende Geschichten zu erfahren und von tollen Menschen und Persönlichkeiten viele neue Dinge zu lernen. Das ist jedes Mal sehr inspirierend, muss ich sagen."

Bammel vor Roger Federer: "Haben uns nicht getraut"

Trotz der zahlreichen Promis, die Felix Neureuther bereits vor seinem Podcast-Mikro hatte, gibt es einen ganz besonderen Sportler, der bislang noch nicht dabei war. "Roger Federer haben wir noch nie angefragt", offenbarte der einstige Skirennfahrer. Federer zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Welt und hat im Laufe seiner Karriere etwa 130 Millionen US-Dollar an Preisgeldern gewinnen können. Die Begründung, warum er bislang nicht bei "Pizza & Pommes" zu Gast war, überrascht. Neureuther fehlt der Mut für eine Anfrage: "Wir haben uns bisher nicht einmal ansatzweise getraut, ihn zu fragen. Aber das wäre natürlich schön."

Roger Federer gehört zu den besten Tennisspielern der Welt. © BrauerPhotos

Dabei hätten die beiden ehemaligen Spitzensportler viele Gemeinsamkeiten, über die sie sprechen könnten. Roger Federer hat wie Felix Neureuther vier Kinder und setzt sich mit seiner Stiftung "Federer Foundation" für die Bildung des Nachwuchses ein. Neureuther hat ebenfalls eine eigene Stiftung und konzentriert sich auf sportliche Aktivität bei Kindern. "Bewegung von klein auf ist essenziell", betonte der 42-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung. "Ohne Bewegung gibt es kein gesundes Leben." Vielleicht springt der einstige Skistar noch über seinen Schatten und lädt sein Tennis-Idol zum Podcast-Gespräch ein.