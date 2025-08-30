Bei "Deutschlands dümmster Promi" dabei: Söder-Tochter Gloria spricht über Reaktion ihres Umfelds

Es ist ein Titel, den vermutlich niemand tragen möchte: "Bei "Deutschlands dümmster Promi" soll der VIP-Kandidat mit der geringsten Allgemeinbildung gekürt werden. Auch Gloria-Sophie Burkandt zählt zum berühmten Cast – wie sie das wohl ihrem Umfeld beigebracht hat? Nun redet die Tochter von Markus Söder Klartext.

Als Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58) wurde Gloria-Sophie Burkandt (26) früh an ein Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt. Inzwischen hat sich die 26-Jährige als Model selbst einen Namen gemacht – und dieser führt sie schon bald in ein großes TV-Format. Ab Montag, den 1. September 2025 wird Burkandt bei "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen sein. Vorab verrät die schöne Nürnbergerin, wie ihr Umfeld auf die skurrile Fernseherfahrung reagiert hat.

Gloria-Sophie Burkandt schwärmt: "Ein kleiner Kindheitstraum"

In einer Pressemitteilung vom verantwortlichen Sender ProSieben verrät die Tochter von Markus Söder, wie es zu ihrer Entscheidung für das TV-Format kam: "Ursprünglich war ich wegen des Titels eher skeptisch, aber als ich gehört habe, dass es tatsächlich um Spaß und Spiele geht, dachte ich mir: 'Warum nicht …? Klingt nach Fun!'"

In der Game-Show muss in jeder Episode ausgerechnet der Promi die Segel streichen, der die Wissens-Challenges am besten meistert. Über die skurrile Herausforderung meint Gloria-Sophie Burkandt: "Ich liebe Spiele und Games, seit ich ein Kind bin. Besonders gern habe ich solche Formate früher auf ProSieben geschaut. Daher war es für mich ein kleiner Kindheitstraum, selbst mal bei einer Sendung meines Lieblingssenders dabei zu sein."

Tochter von Markus Söder: "Kann über mich selbst lachen"

Den Titel "Dümmster Promi Deutschlands" möchte vermutlich niemand tragen – doch wie Gloria-Sophie Burkandt verrät, bekam sie aus den eigenen Reihen enormen Rückenwind für ihre Teilnahme: "Mein Umfeld war total überzeugt, dass das richtig Spaß machen wird, und hat mich bestärkt, mitzumachen. Ich kann über mich selbst lachen und das ist hier ja auch wichtig. Mit klassischen Reality-Formaten kann ich eher wenig anfangen, aber diese Show hier finde ich cool und unterhaltsam."

Ungeschönt gesteht die 26-Jährige aber, was vor der Aufzeichnung ihre größten Bedenken waren: "Ehrlich gesagt, hatte ich ein bisschen Angst davor, am Ende zu gewinnen… Man weiß ja nie, wie gut die anderen im Bereich Allgemeinwissen aufgestellt sind. Man sollte niemanden unterschätzen und ich hatte wirklich Sorge, dass mich die Nervosität übermannt und ich bei den Aufgaben komplett einen Blackout bekomme."

Gloria-Sophie Burkandt: Gegen diese Promis tritt sie bei ProSieben an

Bei "Deutschlands dümmster Promi" wird Gloria-Sophie Burkandt auf Mitstreiter wie Mario Basler (56) und Gülcan Kamps (42) treffen. Ob sie sich für diese Challenge besonders ins Zeug gelegt hat? "Ich wollte natürlich vorbereitet sein. Also habe ich mir ein paar Apps runtergeladen – Kreuzworträtsel, Allgemeinbildung, Mathe, Sudoku. Einfach, um das Gehirn ein wenig auf Trab zu bringen. Aber im Grunde kann man sich nicht wirklich vorbereiten – es kann alles kommen, und man muss schnell reagieren. Geschadet hat das Training trotzdem nicht."

Sympathisch meint die 26-Jährige schließlich: "Ich gehe mit einer entspannten und bodenständigen Haltung in die Show. Es kann alles passieren – und genau das macht den Reiz aus. Wenn mal was schiefläuft, nehme ich's mit Humor, das gehört einfach dazu und ist im Leben superwichtig."