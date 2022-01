Begehrte Ex-Kanzlerin: Angela Merkels Reaktion aufs erste Job-Angebot

Was hält die Zukunft für Ex-Kanzlerin Angela Merkel bereit? Offenbar nicht den Job bei den Vereinten Nationen in New York City, der ihr angeboten worden sein soll.

19. Januar 2022 - 13:52 Uhr | (stk/spot)

Die Erfahrung und Expertise von Angela Merkel ist höchst angesehen. © imago images/Bildgehege

16 Jahre lang hat Angela Merkel (67) als Bundeskanzlerin die Geschicke Deutschlands gelenkt, ehe sie im Dezember 2021 beim Großen Zapfenstreich verabschiedet wurde. Nur etwas über einen Monat später trudelte in ihr Büro bereits ein erstes Job-Angebot ein. UN-Generalsekretär António Guterres (72), heißt es, würde Merkel gerne in ein Beratungsgremium der Vereinten Nationen und hierfür nach New York City lotsen. So früh nach ihrer langjährigen kräftezehrenden Tätigkeit als Bundeskanzlerin scheint Merkel allerdings noch nicht bereit für einen neuen Posten zu sein. Vielmehr habe sie "in der letzten Woche mit dem UN-Generalsekretär telefoniert, sich bedankt, und ihm mitgeteilt, dass sie das Angebot nicht annehmen wird", habe das Büro Merkels laut Medienberichten mitgeteilt. Alles zu seiner Zeit Ausgerechnet in den USA hatte sich Merkel zuletzt zu ihrer Zeit nach der im Kanzleramt geäußert. Im Juli 2021 wurde ihr dort von der Johns-Hopkins-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Damals hatte sie laut gesagt, sie wolle "nicht gleich die nächste Einladung annehmen, weil ich Angst habe, ich habe nichts zu tun und keiner will mich mehr."