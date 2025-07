Beerdigung von Ozzy Osbourne: Stars wie Marilyn Manson anwesend

Metal-Legende Ozzy Osbourne hat am Donnerstag seine letzte Ruhestätte gefunden. Neben seiner Familie erwiesen auch Rockstars wie Marilyn Manson dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Der "Prince of Darkness" Ozzy Osbourne (1948-2025) ist am Donnerstag auf seinem Anwesen Welders House in Buckinghamshire beigesetzt worden. Neben Osbournes Familie - Ehefrau Sharon (72) sowie die Kinder Jack (39), Kelly (40), Aimee (41) und Louis (50) - nahmen auch bereits vorab bestätigte Gäste an der Trauerfeier und Beerdigung teil. Dazu gehörten Ozzys Black-Sabbath-Bandkollegen, Metallica-Frontmann James Hetfield (61), der Punksänger Yungblud (27) und Sir Elton John (78). Bilder, , zeigen zudem Rocker Marilyn Manson (56) und seine Ehefrau Lindsay Usich (40), wie sie zu der Beisetzung aufbrechen.

Schriftzug "Ozzy fucking Osbourne" prangt neben Grab

An der privaten Beerdigung nahmen auch Ozzy Osbournes Gitarrist Zakk Wylde (58) sowie Musiker Corey Taylor (51), der Frontmann der Band Slipknot, mit Ehefrau Alicia Dove (40) teil. Auch Regisseur Rob Zombie (60), bekannt für Horrorfilme wie "Haus der 1000 Leichen", .

Die Metal-Legende wurde laut britischen Medien in der Nähe eines Sees im Herzen seines weitläufigen Anwesens nordwestlich von London beigesetzt. Das soll der ausdrückliche Wunsch des Verstorbenen gewesen sein. "The Sun" berichtet zudem, dass ein Kranz mit der Aufschrift "Ozzy fucking Osbourne" (auf Deutsch etwa: "verdammter Ozzy Osbourne") am Ufer des Sees niedergelegt wurde.

Emotionale Szenen in Birmingham

Einen Tag zuvor hatte sich die Stadt Birmingham emotional von einem ihrer berühmtesten Söhne verabschiedet. Tausende Menschen säumten die Straßen, um dem Black-Sabbath-Sänger die letzte Ehre zu erweisen, und beobachteten, wie der Leichenwagen des "Prince of Darkness" durch die Straßen fuhr.

"Ozzy, Ozzy, Ozzy"-Rufe hallten durch die Straßen, während viele Fans Sharon Osbourne ihre Unterstützung zuriefen. "Wir lieben dich, Sharon", war deutlich zu hören, als sie Blumen neben dem Trauerzug niederlegte. Der Name des Verstorbenen prangte in leuchtend lila Blumen auf dem Leichenwagen.