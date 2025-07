Beeindruckender Gewichtsverlust: John Goodman kaum wiederzuerkennen

John Goodman strahlte bei der "Schlümpfe"-Premiere in Los Angeles. Der 73-Jährige zeigte stolz seine beeindruckende Gewichtsabnahme von 90 Kilogramm.

Ein strahlender John Goodman schritt am Sonntagabend über den blauen Teppich der US-Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" im Paramount Theater in Los Angeles - und bot dabei einen beeindruckenden Anblick. Der 73-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "The Big Lebowski" oder "Argo", zeigte sich in einem eleganten marineblauen Anzug mit gemusterter Krawatte und braunen Schuhen, wie Bilder des Events zeigen. Seine schlanke Silhouette zog dabei die Aufmerksamkeit auf sich.

John Goodman wog einmal "fast 180 Kilogramm"

Goodman, der im kommenden Reboot Papa Schlumpf seine prominente Stimme leiht, hat eine bemerkenswerte Transformation hinter sich. Seit 2007 kämpft er erfolgreich gegen sein Übergewicht - und kann mittlerweile auf eine Gewichtsabnahme von 90 Kilogramm zurückblicken.

Bei einer Körpergröße von 1,88 Metern wog Goodman 2011 "fast 180 Kilogramm", wie er 2009 gegenüber Late-Night-Talker David Letterman (78) verriet. Der Wendepunkt kam, als er sich selbst im Spiegel nicht mehr ertragen konnte. "Ich wurde es einfach leid, mich selbst anzusehen", .

Disziplin statt Wundermittel

Bei seinem Gewichtsverlust setzte Goodman nach eigener Aussage auf drei Grundpfeiler: Portionskontrolle, kompletter Verzicht auf Alkohol und regelmäßiges Training. "Ich habe einfach alles in meinen Mund gestopft", gestand er selbstkritisch über seine früheren Essgewohnheiten.

Bei der Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" in L.A. sorgte auch Superstar Rihanna (37) für Aufsehen. Die schwangere Sängerin, die im neuen Kinofilm Schlumpfine ihre Stimme leiht, erschien mit ihren beiden Söhnen RZA (3) und Riot (1) - und glänzte auf dem blauen Teppich in einem engen, spitzenbesetzten Spaghettiträger-Top, einem Rock im Ballkleid-Stil und eine Lederjacke. Ihre Haare waren hochgesteckt.

Neben ihrer Sprechrolle hat die neunfache Grammy-Gewinnerin auch den Song "Friend of Mine" zum Film beigesteuert, der am 17. Juli in den deutschen Kinos startet.