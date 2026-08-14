Bedrohliche Waldbrände: Peter Maffay bricht Auszeit ab

Peter Maffay wollte mit seiner Familie unbeschwerte Tage in Kanada verbringen. Doch plötzlich änderte sich die Lage dramatisch: In British Columbia breiten sich verheerende Waldbrände aus - mit Folgen für den Urlaub des Sängers.

Peter Maffay (76) hat seinen Familienurlaub in Kanada wegen der Waldbrände in British Columbia vorzeitig abgebrochen. Das teilte seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (39) auf Instagram mit. Der Sänger, seine Frau und die gemeinsame Tochter Anouk (7) hatten dort ihre Sommerferien verbracht. Die Regierung der westkanadischen Provinz hatte am 8. August den Notstand ausgerufen, nachdem sich mehrere Feuer rasch ausgebreitet hatten. Mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser zeitweise verlassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

veröffentlichte Hendrikje mehrere Aufnahmen aus dem Urlaub, darunter Bilder von Maffay und der Tochter beim Kajakfahren sowie auf einem Wohnmobil. Das letzte Bild der Serie zeigt die Waldbrände. Dazu schrieb sie "We are thinking of you" (Dt. "Wir denken an euch"), ergänzt durch ein Herz.

Bewegender Beitrag von Hendrikje

In der Bildunterschrift erklärt sie, die Familie habe die Kanada-Reise abbrechen müssen, weil British Columbia wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände den Notstand ausgerufen habe. Zwar habe die Familie eine "tolle Zeit" verbracht, dennoch könne sie nicht an einem Ort Urlaub machen, an dem Menschen ihre Existenz verlören. Das sei "keine Option".

Die Reise sei emotional gewesen und habe schön begonnen; nach Hause fliege man mit "unterschiedlichen Gefühlen". "Wir wünschen uns für alle Betroffenen (auch in Europa und überall) schnelle Besserung und endlich Regen", schrieb sie abschließend.

Familie Maffay war schon mal in British Columbia

Bereits 2023 hatte die Familie British Columbia bereist. berichteten der Musiker und seine Frau damals von einer Wohnmobiltour. "Wir waren drei Wochen lang unterwegs. Es war eine sehr intensive Zeit, näher als in einem Camper kann man sich kaum kommen", sagte Hendrikje. Weiter schwärmte sie damals: "So nah waren wir uns als Familie noch nie; wir hatten kaum Handyempfang, keine Ablenkung, es war traumhaft."