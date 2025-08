Beatrice Egli: Süßer Geburtstagsgruß für Florian Silbereisen

Mit liebevollen Worten gratuliert Beatrice Egli ihrem Kollegen Florian Silbereisen zu seinem 44. Geburtstag - und bringt damit einmal mehr die Gerüchteküche zum Brodeln.

Florian Silbereisen feiert am heutigen 4. August seinen 44. Geburtstag. Einen besonders liebevollen Gruß zum Ehrentag erhält der Schlagerstar, Moderator und "Traumschiff"-Kapitän von seiner Kollegin Beatrice Egli (37). Schon seit Längerem halten sich Gerüchte, die beiden könnten mehr als nur gute Freunde sein - und auch mit ihrer aktuellen Nachricht befeuert die Schweizerin erneut die Fantasie vieler Fans.

"Von Herzen, Deine Beatrice"

"Mein lieber Florian, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste auf Erden", . "Möge das neue Lebensjahr voller Liebe, Glück und musikalischer Highlights sein", gratuliert sie weiter. Sie freue sich "auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden" und verabschiedet sich mit den Worten: "Von Herzen, Deine Beatrice".

In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert. "Ach, ist das süß", heißt es da etwa - und dass man nun auf ein "Das wissen nur wir 2.0" hoffe. Mit ihrem gemeinsamen Song "Das wissen nur wir" hatten Beatrice Egli und Florian Silbereisen in der Vergangenheit die Gerüchteküche angeheizt. Im Text heißt es unter anderem: "Doch das wissen nur wir / Was zwischen uns heut Nacht passiert / Hinter verschlossenen Türen / Werd' ich womöglich schwach bei dir."

Immer wieder ist den Kommentaren zu lesen, wie gut die beiden zusammenpassen: "Ein schönes Paar", heißt es mehrfach. Andere bemerken augenzwinkernd, dass der Beitrag die Gerüchte natürlich erneut anheizt. "Noch ein bisschen die Klatschzeitungen verwirren", kommentiert ein Fan passend zur Stimmung.

Zu den Spekulationen hatte Beatrice Egli bereits im April 2024 in einem Stellung bezogen. Ihren Beziehungsstatus wolle sie weiterhin "ganz konsequent privat halten", betonte sie damals - und fügte lachend hinzu: "Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht."