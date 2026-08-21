Beatrice Egli spricht über Beziehung zu Florian Silbereisen: "Macht einfach Freude"

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar? Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Jahren. Nun hat die Schlagersängerin selbst über ihre Beziehung zu dem Showmaster gesprochen.

Was ist dran an den Liebesspekulationen um Florian Silbereisen und Beatrice Egli? Die beiden Schlagerstars spielen seit Jahren mit den Gerüchten. Auch im TeleZüri-"SommerTalk" mit Moderatorin Patricia Boser ließ Egli nun jede Menge Luft für Spekulationen. "Wir haben eine Leidenschaft, die wir zusammen teilen", gab Egli nur vage Auskunft. "Wir haben es wunderschön und alles andere, das wissen nur wir - was wir wunderschön haben und wie es ist."

Obwohl die Moderatorin Egli direkt auf die stets brodelnde Gerüchteküche ansprach, war der Sängerin nichts Konkretes zu entlocken. "Es macht einfach Freude, das mit ihm auch auf der Bühne zu teilen", wich Egli der Frage aus. Auch Bosers Nachhaken, ob Silbereisen denn in das Beuteschema der Künstlerin falle, ließ sie unbeantwortet. "Das weiß er sehr gut", entgegnete sie knapp.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen kennen sich seit 2007

Außerdem erklärte Beatrice Egli, warum sie ihr Liebesleben unter Verschluss halte. "Bei mir ist schon immer, dass ich meine Privatsphäre sehr schütze", sagte die 38-Jährige. Auch Silbereisen halte sich mittlerweile an diese Maxime. "Und durch das sind wir uns hier ganz schnell einig gewesen, dass es einen Satz zu uns gibt und der heißt: Das wissen nur wir", ließ sich Egli zu keinem Geständnis hinreißen. Diesen Satz machte das Musikduo 2023 sogar zu einem gemeinsamen Song.

Trotzdem fütterte Beatrice Egli am Ende des Interviews die Gerüchteküche zumindest mit etwas Stoff. Die Moderatorin fragte Egli danach, den Satz "Mein Herz macht einen Sprung, wenn ..." zu vervollständigen. Egli knüpfte direkt an und sagte: "Wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich den Florian seh und wenn ich das mache, was mich aus meiner Komfortzone bringt."

Beatrice Egli schaffte 2013 ihren Durchbruch, als sie die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Florian Silbereisen kannte sie zu diesem Zeitpunkt schon. 2007 war sie bereits Gast in dessen TV-Show "Herbstfest der Volksmusik" gewesen.