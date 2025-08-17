Beatrice Egli schwärmt von Florian Silbereisen und verrät: "Ein wichtiger Mensch"

Beatrice Egli und Florian Silbereisen zählen zu den bekanntesten Gesichtern der Schlager-Branche. Und die beiden empfinden großen Respekt füreinander. Immer mal wieder vermuten Fans eine angebliche Liebes-Beziehung. Im Interview kommt die Schweizerin nun ins Schwärmen über ihren Kollegen – und verrät, wofür sie ihn am meisten bewundert.

Spätestens seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2013 ist Beatrice Egli (37) aus der deutschen Musiklandschaft kaum wegzudenken. Die Schweizerin ist für ihr fröhliches Wesen bekannt und ein gern gesehener Gast in großen Schlager-Shows. Schon oft teilte sie die Bühne mit Florian Silbereisen (44) – und nun verrät sie, was sie an ihrem Kollegen am meisten schätzt.

Beatrice Egli über Florian Silbereisen: "Ein wichtiger Mensch"

Die 37-Jährige betont, in ihrem Kollegen einen treuen Unterstützer gefunden zu haben."Viele denken ja bis heute, dass für mich alles mit meiner Teilnahme an der Castingshow begann. Ich war aber schon vor 'DSDS' in [Florians d. Red. ] Show zu Gast. Florian Silbereisen ist ein wichtiger Wegbegleiter meiner musikalischen Reise – und er ist und bleibt für mich ein wichtiger Mensch", sagt Beatrice Egli bei " " über Florian Silbereisen.

Die Blondine schwärmt von dem 44-Jährigen: "Von Florian konnte ich sehr viel lernen, was Gelassenheit angeht. Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie gelassen er mit der gesamten Branche umgeht. Das kann keiner so gut wie er. Er macht die Show, und die macht er grandios. Aber das ganze Drumherum ist ihm egal."

Beatrice Egli schätzt Florian Silbereisen vor allem für seine Gelassenheit. © imago/star-media

Beatrice Egli über Schlager-Branche: "Es ist nicht immer leicht"

Für die Unterstützung durch Florian Silbereisen ist Beatrice Egli sehr dankbar. Doch die Sängerin erzählt in dem Interview auch von steinigen Zeiten: "Auch wenn es von der Öffentlichkeit vielleicht anders wahrgenommen wurde, ging es auch bei mir in den vergangenen zwölf Jahren nicht immer wie selbstverständlich weiter."

Aufgeben kam für die Schweizerin allerdings zu keinem Zeitpunkt infrage: "Ich habe aber nie aufgehört, an mich zu glauben. Seinen eigenen Weg zu gehen, bedeutet wortwörtlich, dass noch niemand vor dir diese Fußstapfen gemacht hat. Wenn wir das mal auf den Schnee beziehen: Es ist nicht immer leicht, und doch lohnt es sich, die Kraft aufzubringen, seinen eigenen Weg zu stampfen."