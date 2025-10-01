Beatrice Egli ist als Frohnatur bekannt. Wo die Schweizer Sängerin die Bühne betritt, ist gute Laune angesagt. Doch jetzt zeigt sich Egli von einer ganz anderen Seite. In einem emotionalen Interview spricht der Schlagerstar über Ausgrenzungserfahrungen und die unschönen Seiten der Musikbranche.

Mit Talent und ihrer fröhlichen Art eroberte Beatrice Egli (37) 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar" alle Herzen. Der Sieg in der Castingshow mit Dieter Bohlen (71) verhalf ihr schnell zu Ruhm und Beliebtheit – und schon wenige Zeit später zählte sich Egli zu den erfolgreichsten Schlager-Acts überhaupt. Auftritte mit Sängerkollegen wie Florian Silbereisen (44), zu dem sie ein sehr besonderes Verhältnis pflegt, sind gang und gäbe. Doch wie die Schweizer Frohnatur jetzt verrät, machte sie mit Kollegen aus der Musikbranche auch sehr unschöne Erfahrungen. Sie spricht von Ausgrenzung und Respektlosigkeit – wovon ist die Rede?

Beatrice Egli: Von Kollegen "respektlos behandelt"

"Ich habe erlebt, was es heißt, in der Musikbranche zu sein, wo der Schlager ein Image hat, dass man ihn belächelt und nicht alles gut findet", so Beatrice Egli im Gespräch mit dem Radiosender . Die Sängerin lässt durchklingen, dass man als Schlagersängerin ein dickes Fell benötigt und denkt an unschöne Zeiten zurück. "Ich kann mich an meinen ersten 'Swiss Music Award' erinnern, wo wirklich keiner mit mir geredet hat. Und niemand wollte ein Foto mit mir machen. Hauptsache nicht in Verbindung gebracht werden mit dieser Person. Das ist schon prägend, wenn du merkst, dass du respektlos behandelt wirst", schildert Egli mit ernster Miene.

Beatrice Egli ausgegrenzt wegen Schlager: "Sehr verletzt"

Beatrice Egli betont demnach, sie sei von Musikerkollegen ausgegrenzt worden – weil sie Schlagersängerin ist. Sie meint, Musiker aus anderen Genres hätten sie gemieden, weil sie mit Schlager nichts zu tun haben wollten. Auf wen sie damit wohl anspielt? Das verrät Egli nicht. Doch die 37-Jährige betont, dass sie niemals ausgrenzen würde: "Ich finde auch nicht jede Musikrichtung oder jeden Song gut. Aber ich werde nie respektlos. Es steht immer ein Mensch dahinter, der die Musik mit Hingabe gemacht hat. [...] Ich durfte auch die andere Seite kennenlernen, wenn der Respekt verloren geht. [...] Das war etwas, das mich auch sehr, sehr verletzt hat."

Beatrice Egli bei den "Swiss Music Awards" 2018. Ein Jahr zuvor machte sie bei der Award-Show Ausgrenzungserfahrungen. © imago/Geisser

Schlagerkollege von Beatrice Egli betont: "Weiß, wie schwer das ist"

Während Beatrice Egli nach außen hin stets mit einem Lächeln auftrat, schien sie innerlich oft gekränkt gewesen zu sein. Und Musikerkollegen der 37-Jährigen haben wohl einen großen Teil dazu beigetragen, warum es Egli nicht immer gut ging. Ob Schlagerstars wie Helene Fischer oder Andrea Berg ähnliche Erfahrungen machten? Für Hansi Hinterseer ist es jedenfalls kein Geheimnis, dass man es als Schlagermusiker nicht immer leicht hat. "Ich weiß, wie schwer das ist", äußerte er vor wenigen Wochen in einem AZ-Interview.

Tränen-Meer bei Beatrice Egli: "Sorgen gemacht"

Als Beatrice Egli bei den "Swiss Music Awards" 2017 ihre Ausgrenzungserfahrungen machte, konnte der Schweizer Moderator Stefan Büsser (40) schnell erkennen, dass es Egli nicht gut ging. Im SRF 3-Interview erzählt der 40-Jährige, er habe die Sängerin im Backstage-Bereich mit Tränen in den Augen gesehen. "Du kamst hinter die Bühne, ich stand als Moderator hinten. Du hast einfach angefangen zu weinen. Ich ging auf dich zu und hab gefragt: 'Hey, ist alles okay?', weil ich mir Sorgen gemacht habe", schildert Büsser im Gespräch mit Egli.

Die Erzählungen von Beatrice Egli und Stefan Büsser dürften so manchen Schlagerfan überraschen. Ob sich Egli erneut zu ihren unschönen Erfahrungen äußert? Das wird die Zukunft zeigen.