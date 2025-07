Bayerischer Verdienstorden: Promis von Markus Söder geehrt

Ein "besonderer Tag für besondere Menschen": Jürgen Drews, die Kessler-Zwillinge und Co.: Zahlreiche Prominente und Münchner Größen erhalten Bayerischen Verdienstorden in der Münchner Residenz.

Er lässt sich königlich feiern: Der „König von Mallorca“ Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) erhält am Mittwoch den Bayerischen Verdienstorden - und verdrückt deshalb später sogar ein paar Tränchen. „Das bedeutet mir viel, da werde ich schnell emotional“, sagt der Neu-Münchner - in zünftiger Lederhosn - zur AZ.

Eigentlich ist er von Natur aus ein eher schüchterner Mensch, das sagt "Mallorca-König" Jürgen Drews am Mittwoch im Gespräch mit der AZ. In der Münchner Residenz ist davon nicht viel zu spüren: Der 80-Jährige erhält als einer von 63 Ausgezeichneten den Bayerischen Verdienstorden – und macht das Antiquarium zu seiner Bühne.

Jürgen Drews ist "Ausnahmekünstler der deutschen Musikszene"

Geehrt wird er nicht nur dafür – "als Ausnahmekünstler der deutschen Musikszene" -, sondern auch für seine sozialen Projekte, wie etwa die Stiftung LebensBlicke.

Diese "höchste bayerische Auszeichnung", wie Ministerpräsident Markus Söderin seiner Rede sagt, geht neben Drews heuer auch wieder an zahlreiche andere Prominente und Münchner Größen, wie Schauspielerin Janina Hartwig ("Um Himmels Willen"), Fernsehmoderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz ("Wir in Bayern") und Feinkost-König Michael Käfer.

Legendäre Kessler-Zwillinge für ihr Lebenswerk geehrt

Aber auch die Show-Ikonen Alice und Ellen Kessler dürfen sich seit Neuestem als zwei von nur 2000 lebenden Personen mit dem Verdienstorden schmücken.

Genauso wie Kult-Sänger Michael Holm ("Mendocino") und die Münchner Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis. Sie engagiert sich seit Jahren für sozial benachteiligte Mitmenschen und sammelt regelmäßig durch erfolgreiche Benefizveranstaltungen enorme Summen – etwa für Projekte wie den Verein Lichtblick Seniorenhilfe.

Aus der Welt des Sports geht der Orden heuer unter anderem an die drei Bayern-Legenden Felix Magath, Hermann Gerland und Franz "Bulle" Roth und an 1860-Urgestein Fredi Heiß.