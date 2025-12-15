Baustellen, Stau und schlechte Öffis: Cathy Hummels ärgert sich bei Baumgärtner über München

Mit Clemens Baumgärtner verbindet Cathy Hummels ein sehr gutes Verhältnis. Der frühere Wiesn-Chef möchte nächstes Jahr Oberbürgermeister werden. Hummels richtet Forderungen an Baumgärtner und äußert Kritik zum Verkehr in München. Wie reagiert der CSU-Politiker?

Cathy Hummels (37) wohnt zentral und privilegiert. Nach der Trennung von Ex Mats Hummels (36) zog die Moderatorin von Bogenhausen in ein schickes Häuschen in Schwabing. Dort fühlt sich Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (7) sehr wohl. Doch äußere Umstände machen dem TV-Star das Leben in München schwer.

Cathy Hummels ärgert sich über Münchens Baustellen

"Mir hat München zu viele Baustellen. Und hin und wieder dauert's auch zu lange mit den Baustellen. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich zu dir", schimpft Cathy Hummels im Gespräch mit Oberbürgermeister-Kandidat Clemens Baumgärtner (CSU). "Ich hatte eine Baustelle vor meinem Haus. Wenn ich da eine Stunde zu lange parke, dann habe ich einen Strafzettel am Auto", ärgert sich Hummels in Baumgärtners Podcast " ". Die Moderatorin schildert, dass Bauarbeiten vor ihrem Anwesen ursprünglich "für eine Woche angesetzt" gewesen sind: "Das ist jetzt fünf Monate her."

"Meine Eingangstür war wirklich zu. Zwei, drei Monate konnte ich da nicht parken, weil die Stadt – das muss ich jetzt auch so sagen, das ist eine Kritik – es nicht geschafft hat, das wegzuräumen. Und da steht jetzt immer noch das Schild. Ich habe überlegt, ob ich mich beschwere", meint Hummels genervt.

Münchens Oberbürgermeister-Kandidat Clemens Baumgärtner (CSU) und seine Frau Stefanie während der Wiesn im September. In seinem Podcast "Münchens Macher" spricht er mit Cathy Hummels über Münchens Stadtpolitik. © imago/Stefan M. Prager

"Autokonsum innerstädtisch reduzieren"

Nicht nur die Baustellen – auch der Stau auf Münchens Straßen ärgert Cathy Hummels. Die Influencerin äußert den Wunsch, "dass man den Autokonsum innerstädtisch reduziert". Als stolze Radlfahrerin wolle Hummels außerdem "vernünftige Radlwege", die in München noch nicht überall vorhanden seien.

Forderungen an OB-Kandidat Baumgärtner: "Regelmäßigere S- und U-Bahnen"

Wenn sie in München unterwegs sei, nutze die 37-Jährige "super gern die S-Bahn und die U-Bahn". Sie bemängelt gleichzeitig die Zuverlässigkeit und die zu geringe Taktung: "Aber es wäre halt schön, wenn man diese auch wirklich so nehmen kann. [...] Dann brauche ich halt einfach auch regelmäßigere S-Bahnen und U-Bahnen."

Hummels ist von der Verkehrssituation mit Auto und den Öffentlichen in München genervt: "Ich bin teilweise schon so weit, dass ich dann einfach laufe." Bis zu einer haben Stunde gehe sie manchmal, um einen Termin in München wahrzunehmen.

So reagiert Clemens Baumgärtner auf Hummels' München-Kritik

Baustellen, Staus und miese Taktung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln – Cathy Hummels nennt im Gespräch mit Clemens Baumgärtner mehrere Punkte, die sie persönlich stören.

Zwar erkennt der CSU-Politiker den Hummels-Frust an, doch er meint, dass vor allem "soziale Themen" in Münchens Stadtpolitik noch mehr untergehen würden als "Wirtschaft, Verkehr und ähnliche Themenbereiche". Deshalb schätze Clemens Baumgärtner Cathy Hummels' soziales Engagement. Der OB-Kandidat spielt auf ihr Charity-Event am Viktualienmarkt an, welches die Influencerin vergangene Woche veranstaltet hat. Hierbei sammelte sie insgesamt 32.000 Euro für den guten Zweck.