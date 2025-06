Bastian Schweinsteigers neue Liebe in München: Nachbarn verraten Details

Nach dem Liebes-Aus mit Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteiger versteckt seine Silva nicht. Im Gegenteil: Die Nachbarn in München kennen sie bereits. Die exklusiven Details.

Bastian Schweinsteiger wurde schon lange nicht mehr an der Seite seiner Ehefrau gesichtet. Eine neue Liebe soll in seiner Münchner Wohnung bereits ein- und ausgehen.

Sie waren das Sport-Traumpaar: Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (40) und Tennis-Ass Ana Ivanovic (37). Die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt und der Weltmeister von 2014 hatten sich wenige Wochen kennen- und lieben gelernt, nachdem er mit der Nationalmannschaft bei der WM den Titel geholt hatte.

Das einstige Traumpaar der Sportbranche - aktuell gehen sie getrennte Wege: Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic haben 2016 geheiratet. © dpa

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Wie die Clooneys feierten sie ihre Märchenhochzeit in Venedig

Anderthalb Jahre später feierten sie wie die Clooneys ihre Märchenhochzeit in Venedig. Drei Söhne krönten ihr Glück. Und nun das überraschende Liebes-Aus. " " hatte kürzlich Fotos veröffentlicht, die Basti Schweinsteiger mit einer anderen blonden Frau, Silva, turtelnd, Hand in Hand und verschmust an einem öffentlichen Strand auf Mallorca zeigen.

Nach heftigen Schlagzeilen: Starker Solo-Auftritt von Ana Ivanovic

Basti und Ana wurden schon lange nicht mehr zusammen gesehen, die letzten Paar-Selfies auf Instagram sind von 2024. Während die Fotos von Basti, der nach seiner Sportkarriere als TV-Kommentator arbeitet, und Silva in den Medien und bei den Fans für viel Wirbel sorgen, hat nun Ex-Tennis-Star Ana Ivanovic einen ersten starken Solo-Auftritt in der Öffentlichkeit hingelegt.

In Paris lächelte sie im Rahmen des French-Open-Finales im Pariser Stadion Roland Garros den Trennungskummer weg. Ana Ivanovic war dort als Markenbotschafterin für einen Haushaltsgerätehersteller unterwegs. Im eleganten Business-Outfit strahlte sie in alle Kameras, rief "Bonjour" und erzählte von ihrem Job als Markenbotschafterin.

Die Nachbarn im Gärtnerplatzviertel kennen die neue Liebe von Bastian Schweinsteiger schon

Und Basti Schweinsteiger? Wer glaubt, er zeigt sich mit seiner Neuen nur verliebt auf Mallorca, der täuscht. Nach exklusiven AZ-Informationen kennen sogar seine Münchner Nachbarn schon seine neue Freundin Silva. Im angesagten Gärtnerplatzviertel, wo Schweinsteiger schon vor seiner Ehe mit Ana eine Wohnung hat (die in seiner Abwesenheit von seinem Bruder Tobias regelmäßig gehütet wird), geht auch Silva ein und aus.

Ein Nachbar: "Eine sehr nette junge Frau"

Ein Nachbar zur AZ: "Eine sehr nette junge Frau, die höflich ist und immer freundlich lächelt." Bastian Schweinsteiger versteckt seine Liebe also nicht. Im Gegenteil. Nur verbal hüllt er sich in Schweigen. Als die AZ bei seinem Management nachfragt, ob sich der einstige Bayern-Liebling zu seinem Privatleben äußern möchte, heißt es klipp und klar: "Nein."