Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović: Ehe-Aus offiziell – Grund bekannt

Die Trennung ist bestätigt. Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović sind kein Paar mehr. Jetzt gibt es das erste öffentliche Statement zum Ehe-Aus.

Nach monatelangen Spekulationen hat die Ex-Tennisspielerin Ana Ivanović die Trennung von Fußballstar Bastian Schweinsteiger bestätigt. Grund dafür seien "unüberbrückbare Differenzen", teilte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit.

Es werde dazu keine weiteren Erklärungen geben, so Schertz. Der Anwalt bat darum, die Privatsphäre seiner Mandantin zu respektieren – auch und besonders mit Blick auf ihre drei Kinder.

Schweinsteiger und Ivanović haben drei Kinder – der jüngste Bub ist zwei Jahre alt

Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über eine Trennung gegeben. Ana Ivanović (37) und Bastian Schweinsteiger (40) haben drei gemeinsame Söhne – der jüngste ist gerade einmal zwei Jahre alt. Luka wurde 2018 geboren, Leon 2019. Ansonsten ist kaum etwas über die drei Buben bekannt, sie wurden stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. In einem dpa-Interview im Frühjahr 2022 sagte Ivanović :

"Wir wollen sie nicht in unsere Welt hineinzerren und sie gleich mit Labeln versehen wie "Tennisspieler" oder "Fußballspieler". Wir wollen, dass sie ausdrücken können, wer sie sind und unterstützen sie darin zu 100 Prozent."

Bastian Schweinsteiger: "Herausfordernde Zeiten"

Bastian Schweinsteiger sagte am Wochenende bei seinem Charity-Golfturnier auf der Bühne, dass er derzeit durch "herausfordernde Zeiten" gehe. Jetzt dürfte klar sein, dass er damit auch das Ehe-Aus mit Ivanović gemeint habe. Von Schweinsteiger liegt bislang kein Statement zur Trennung vor, die Ivanović via Anwalt publik machte.

Seit Monaten gab es Spekulationen über eine Trennung

Die ersten Spekulationen, dass sich das Traumpaar der Sportwelt getrennt haben könnte, kamen schon vor Monaten auf. Doch beide schwiegen dazu – bis jetzt. Es ist das Ende einer Beziehung, die von Anfang an die Fans in ihren Bann zog. 2014 wurden die beiden Sportstars wohl eher unfreiwillig als Paar enttarnt, als sie während der US Open bei einem Spaziergang in New York fotografiert wurden.

Der Antrag an seine Frau durfte natürlich keine Allerweltssache sein: Der heute 40-jährige Schweinsteiger mietete damals für das Ja seiner Partnerin einen Park in London. Wie er im Fußball-Podcast "Phrasenmäher" der "Bild"-Zeitung Ende 2023 erzählte, mietete er einen kleinen Park, der eigentlich immer geschlossen ist, für eine Stunde und lockte sie hinein. Und: Es war nicht irgendein Park, sondern der aus der Kult-Romanze "Notting Hill".

Schweinsteiger und Ivanović: Hochzeit 2016 in Venedig

Mit ihrer Traumhochzeit im Sommer 2016 in Venedig lieferten der Fußballweltmeister von 2014 und die frühere Weltranglistenerste perfekte Bilder: Ein glückliches Brautpaar winkend auf einem Boot, dazu eine ziemlich illustre Gästeschar.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic hatten sich in Venedig das Jawort gegeben. © dpa/Jörg Carstensen

Trauzeuge war damals Schweinsteigers Freund Felix Neureuther, unter den Gästen waren Fußballer Lukas Podolski, Tennisspielerin Angelique Kerber sowie Bayern-München-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Untergebracht waren sie damals in dem Luxushotel, in dem zuvor auch Hollywoodstar George Clooney seine Hochzeit mit Anwältin Amal Alamuddin gefeiert hatte.