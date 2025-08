Im Privatleben von Bastian Schweinsteiger war in den vergangenen Monaten einiges los. Nach hartnäckigen Gerüchten herrscht inzwischen die Gewissheit: Der Ex-Fußballprofi und die Tennislegende Ana Ivanovic haben sich getrennt. Nun senden die drei gemeinsamen Kinder eine wichtige Botschaft an ihren Vater.

Grund zu feiern bei Bastian Schweinsteiger (41): Am Freitag, den 1. August, wurde der Ex-Fußballprofi 41 Jahre alt. Fans und Promi-Kollegen freuten sich mit dem Familienvater – dessen Noch-Ehefrau Ana Ivanovic (37) erst vor wenigen Tagen das Ehe-Aus offiziell bekannt geben ließ. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder – und die sendeten Bastian Schweinsteiger zu seinem Ehrentag eine besondere Botschaft.

Bastian Schweinsteiger bekommt Kuchen: "Bester Vater"

Auf Instagram bedankt sich Bastian Schweinsteiger für die Nachrichten, die ihn zu seinem Geburtstag erreicht haben. Stolz posiert er mit einem Kuchen, strahlt in die Kamera und schreibt dazu: "Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Thank you for all the birthday wishes."

Doch es sind vor allem die Worte auf dem Kuchen, die ins Auge stechen. Liebevoll wurden einzelne Buchstaben auf der Cremeglasur verteilt, die die Worte "Happy Birthday. Best Dad" schreiben. Über das Kompliment, der "beste Vater" für seine drei Kinder zu sein, dürfte sich Bastian Schweinsteiger vermutlich am allermeisten gefreut haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Trennung nach neun Ehejahren

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic hatten lange als das Traumpaar der Sportszene gegolten. 2016 waren sie in Venedig vor den Traualtar getreten, 2018, 2019 und 2023 durften sie sich jeweils über die Geburt eines Sohnes freuen. Vor wenigen Monaten kamen erstmals Trennungsgerüchte über die Eheleute auf.

Vor wenigen Tagen, am 22. Juli 2025, gab Ana Ivanovic dann das Ehe-Aus offiziell bekannt. Über einen Anwalt ließ die Tennis-Schönheit verlauten, dass "unüberbrückbare Differenzen" zur Trennung geführt hätten. Von weiteren Erklärungen sah die 37-Jährige ab.