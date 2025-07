Bastian Schweinsteiger strahlt mit Felix Neureuther auf Promi-Event: "Persönliche Freundschaft"

Nach einem erfolgreichen "Bastian-Schweinsteiger-Cup" im vergangenen Jahr lud der ehemalige Fußballprofi am Freitagabend (18. Juli) erneut zum großen Charity-Golf-Wochenende ein. In Bad Griesbach kamen zahlreiche Promis für einen zünftigen "Bayerischen Abend" zusammen – und Gastgeber Bastian Schweinsteiger strahlte mit Gästen wie Felix Neureuther und Thomas Beckenbauer um die Wette.

Bastian Schweinsteiger (40) wird mit seinem "Golf-Cup" zum Wiederholungstäter: Der ehemalige Fußballprofi kommt an diesem Wochenende (18.-20. Juli 2025) zum zweiten Mal mit zahlreichen Promi-Gästen für den guten Zweck zusammen. Um Geld für die "Franz-Beckenbauer-Stiftung" und die "Felix-Neureuther-Stiftung" zu sammeln, lud der dreifache Vater ins Quellness & Golf Resort nach Bad Griesbach ein. Und bevor am Samstag (19. Juli) der Startschuss für das Charity-Golfturnier fiel, feierten die Promis am Freitag in Tracht einen zünftigen Bayerischen Abend.

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther: "Persönliche Freundschaft"

Nachdem im vergangenen Jahr eine stolze Summe von 150.000 Euro zugunsten der "Franz-Beckenbauer-Stiftung" gesammelt werden konnte, wollte Bastian Schweinsteiger daran 2025 unbedingt anknüpfen. Auf der vom Veranstaltungshotel in Bad Griesbach ließ der 40-Jährige zuvor verlauten: "In diesem Jahr freue ich mich sehr, dass wir den Cup gemeinsam, neben der 'Franz-Beckenbauer-Stiftung' auch zugunsten der 'Felix-Neureuther-Stiftung', ausrichten können. Felix und mich verbindet nicht nur die Leidenschaft für den Sport, sondern auch eine persönliche Freundschaft. Ich freue mich darauf, dieses Event auch in diesem Jahr mit so vielen tollen Menschen und Unterstützern zu feiern."

Promi-Gäste auf 'Bastian-Schweinsteiger-Cup': Marianne & Michael, Sascha Hehn und Co.

Natürlich zählte am Freitagabend auch Felix Neureuther (40) zu den berühmten Gästen – immerhin soll ein Teil der gesammelten Spenden seiner eigenen Stiftung zugutekommen. Diese wurde ins Leben gerufen, um bei Kindern wie Erwachsenen mehr Bewusstsein für Gesundheit, Bewegung und den Naturschutz zu schaffen. Doch auch Promis wie Schauspieler Sascha Hehn (70), das Musik-Duo Marianne Hartl (72) und Michael Hartl (76) und der Beckenbauer-Familienclan waren der Einladung nach Bad Griesbach gefolgt. Sportmoderatorin Antonia Wisgickl (35) führte durch den Bayerischen Abend.

"Bastian-Schweinsteiger-Cup": Ex-Fußballprofi lädt zum Charity-Golfturnier

Am Samstag (19. Juni) fiel dann der Startschuss für das Charity-Golfturnier um 10 Uhr. Bei der abendlichen "Player's Night" sollen schließlich die Sieger des Golf-Cups gekürt werden. Auch eine After-Show-Party ist geplant: Dort wird der Star-DJ Nino Schmidbauer auflegen und den Promi-Gästen von Bastian Schweinsteiger bis spät in die Nacht einheizen, ehe das Charity-Event am Sonntag (20. Juli) sein Ende findet.