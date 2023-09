Bastian Schweinsteiger gratuliert "Kaiser" Franz Beckenbauer zum 78. Geburtstag

Der "Kaiser" Franz Beckenbauer ist 78 Jahre alt geworden - zu diesem Anlass richtete Bastian Schweinsteiger Glückwünsche an die "Ikone des Fußballs".

Am heutigen Montag (11. September) feiert Fußballer- und Trainerlegende Franz Beckenbauer seinen 78. Geburtstag. hat Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger (39), einige lieben Worte an den "Kaiser" gerichtet: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an eine wahre Ikone des Fussballs!", schreibt "Schweini". Zudem wünsche er Beckenbauer "viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Lebensjahr". Dazu postete der 39-Jährige ein Bild, auf dem die beiden nebeneinander stehen.

Zuletzt wurde vermehrt über den Gesundheitszustand des zweimaligen Weltmeisters (einmal als Spieler und ein weiteres Mal als Bundestrainer) spekuliert. Beckenbauer selbst hatte Ende des vergangenen Jahres in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" zu dem Thema Auskunft gegeben und offenbart, dass er auf eine Auge nichts mehr sehe.

"Versuche, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben"

"Jeder fragt mich, wie es mir geht, und ich muss dann jedem das Gleiche sagen", so Beckenbauer damals. "Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen." Damals habe er "besonders viel Autogramm-Post [bekommen], die ich gerne beantworte", so der "Kaiser". "Die Leute denken wohl, der lebt nimmer lang. Aber ich versuche, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben."

Zu der Trauerfeier zu Ehren seines guten Freundes Pelé, der am 19. Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren verstorben war, konnte Beckenbauer Anfang dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Brasilien reisen. "Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu", begründete der DFB-Ehrenspielführer damals gegenüber der "Bild am Sonntag" seine Absage.