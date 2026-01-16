Entscheidung um Bastian Schweinsteiger gefallen: Bleibt er ARD-Experte?

Seit 2020 ist Bastian Schweinsteiger als Experte bei der ARD. Jetzt hat der Sender mitgeteilt, wie es um die Zukunft des Ex-Fußballprofis steht.

Der ehemalige Fußballprofi Bastian Schweinsteiger (41) bleibt über die Fußball-WM 2026 hinaus TV-Experte in der ARD. bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender, dass der Weltmeister von 2014 seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat.

Schweinsteiger ist seit 2020 bei der ARD

"Er bereichert seit 2020 die Fußball-Übertragungen in der ARD mit seiner Erfahrung, die sich mit seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt", zitiert die "Sportschau" aus einer Stellungnahme.

Nach dem Ende seiner Profikarriere 2019 heuerte die ARD Schweinsteiger zunächst bis nach der WM 2022 in Katar an, Live-Übertragungen als Experte zu begleiten. Seinen ersten Einsatz hatte er im Juli 2020 beim DFB-Pokalfinale. Bei der Heim-EM 2024 war Schweinsteiger erneut im Einsatz.

Auch in diesem Jahr wird der ehemalige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Weltmeister von 2014 bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko zum ARD-Team gehören. Der Sender überträgt gemeinsam mit dem ZDF 50 der 104 Spiele, darunter alle deutschen Partien, beide Halbfinals und das Finale. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni gegen Curaçao in das Turnier.