Basketball-Star Dirk Nowitzki wird in die Hall of Fame aufgenommen

Riesige Ehre für den ehemaligen Basketball-Profi Dirk Nowitzki (44). Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wird der Würzburger in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Noch nie zuvor wurde diese Anerkennung einem Deutschen zuteil. Nowitzki ist einer von sechs ehemaligen Profis und Trainern, die im August ihren Platz in der Liste finden werden. Neben Nowitzki werden auch die Ex-Profis Pau Gasol (42) aus Spanien, Tony Parker (40) aus Frankreich und Dwyane Wade (41) aus den USA geehrt. Zudem werden die Trainer Gregg Popovich (74) und Becky Hammon (46) aufgenommen.

Dirk Nowitzki spielte nach seinem Wechsel aus Würzburg in die NBA von 1998 bis 2019 für die Dallas Mavericks und gewann 2007 als erster Europäer den MVP-Award als wertvollster Spieler der Hauptrunde. 2011 gewann er zudem den NBA-Titel und wurde gleichzeitig als MVP der Finalserie ausgezeichnet. Nowitzki wurde 14-mal für das alljährliche All-Star-Game der besten Spieler nominiert. Mit seinen insgesamt 31.560 erzielten Punkten steht er auf dem sechsten Rang der All-Time-Punkteliste der NBA als mit Abstand bester Europäer. Nur LeBron James (38), Kareem Abdul-Jabbar (75), Karl Malone (59), Kobe Bryant (1978-2020) und Michael Jordan (60) erzielten mehr Punkte in ihren Karrieren als Dirk Nowitzki.