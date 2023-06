Barney und so viel mehr: Sitcom-Ikone Neil Patrick Harris wird 50

Wer an Schauspieler Neil Patrick Harris denkt, hat vermutlich zuerst das Bild eines perfekt gepflegten Anzugträgers im Kopf: Die Rolle des Womanizers Barney Stinson in "How I Met Your Mother" machte ihn schließlich weltberühmt. Doch der Mimen, der nun 50 Jahre alt wird, ist viel mehr.

Schauspieler Neil Patrick Harris feiert am 15. Juni seinen 50. Geburtstag und die Fans erheben ihr Cocktailglas zu seinen Ehren. Schließlich ist der Mime spätestens seit "How I Met Your Mother" (2005-2014) Kult. Die Figur des Barney Stinson ist längst untrennbar mit ihm verknüpft. Dabei hebt er sich als Person deutlich von seinem Alter Ego ab. An seinem Ehrentag ist es nun Zeit, den echten Neil Patrick Harris vorzustellen.

Die Geburt eines Zauberers

Harris wurde in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico geboren und wuchs in Ruidoso auf, wo er im Schultheater spielte. Neben der Schauspielerei interessierte er sich auch sehr für die Zauberkunst, was ihm bis heute geblieben ist: Er war zeitweise Präsident der Academy of Magical Arts Den.

Seinen ersten großen Schritt zum Fernsehstar machte er 1988 mit "Claras Geheimnis", wo er an der Seite von "Sister Act"-Star Whoopi Goldberg (67) zu sehen war. Die Rolle brachte ihm Nominierungen für den Golden Globe und den Young Artist Award ein. Von 1989 bis 1993 füllte er in "Doogie Howser, M.D." seine erste Serienhauptrolle aus und wurde erneut für den Golden Globe nominiert.

Mit "How I Met Your Mother" zum legendären Macho

Die Rolle des Barney Stinson verkörperte der Mime ab 2005. Mit seiner Darstellung des einfallsreichen Womanizers im Anzug eroberte er die Herzen des Publikums. Bis zum Finale 2014 war er in der Sitcom an der Seite von Josh Radnor (48), Alyson Hannigan (49) und Co. zu sehen. 2023 hatte Harris auch im Spin-off "How I Met Your Father" einen Comeback-Auftritt als Barney.

Die fiktive Figur prägte die Popkultur maßgeblich, der in der Serie thematisierte "Bro-Code" schaffte 2008 den Schritt in die Wirklichkeit - das Sachbuch wurde von Matt Kuhn verfasst, der auch Drehbuchautor der Sitcom war. Kuhn brachte 2010 zudem das "Playbook" aus der Sendung in den Buchhandel - mit Harris' Konterfei.

Stimmgewaltiger Oscar-Auftritt

Im Zuge des Serienerfolgs durfte Neil Patrick Harris gleich zweimal bei der Oscarverleihung auftreten: 2010 performte er zur Eröffnung der Zeremonie einen Song und stellte dabei sein Gesangstalent unter Beweis. 2015 moderierte er die Veranstaltung sogar komplett.

Für eine eigene Berücksichtigung bei den Academy Awards reichte es bisher zwar noch nicht, nach seinem Sitcom-Erfolg war er jedoch durchaus gefragt. So spielte er in Filmen wie "Gone Girl" (2014), "Downsizing" (2017) oder "Matrix Resurrections" (2021) mit. Die Serie "Uncoupled" (2022), in der er die Hauptrolle innehatte, ging allerdings baden und wurde von Netflix nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Immerhin: Beim Streamingdienst Showtime soll nun doch bald eine zweite Staffel der Serie entstehen.

Privates Glück mit Partner David Burtka

Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka (48) kennen sich bereits seit 2004. Burtka ist ebenfalls Schauspieler und war teilweise sogar in "How I Met Your Mother" zu sehen. Der 48-Jährige spielte darin Lily Aldrins Ex-Freund Bill. Als Küchenchef seines eigenen Restaurants stellt Burtka sich mittlerweile aber eher kulinarischen Herausforderungen. Das Paar hat seit Oktober 2010 einen Sohn und eine Tochter. Die zweieiigen Zwillinge sind von einer Leihmutter ausgetragen worden. Im September 2014 heirateten Harris und Burtka in Italien.

Zum einem besonderen Jahrestag am 1. April postete Harris ein Foto seines Ehemanns und gratulierte emotional: "Heute vor 19 Jahren ging ich zu meinem ersten Date mit diesem Mann. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, David Burtka! Du bist die ultimative, erstaunlichste Achterbahnfahrt, von der ich nicht genug bekommen kann. Danke, dass du an mich glaubst, dass du an dich glaubst, dass du an uns glaubst. Du bist der beste Ehemann, der beste Vater, und mein bester Freund. Auf unzählige weitere großartige Abenteuer", schrieb der Comedy-Star.